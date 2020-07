Valeria e Ciavy dopo Temptation Island: “Ci stiamo risentendo”

A un mese di distanza dal falò di confronto a Temptation Island, Valeria e Ciavy non sono tornati insieme. I due hanno lasciato la trasmissione separati, dopo momenti di grande sconforto. In particolare, ad attirare l’attenzione è stata la Liberati, la quale si è avvicinata molto al tentatore Alessandro Basciano, amato dal pubblico di Canale 5 per il suo percorso a Uomini e Donne alla corte di Giulia Quattrociocche. Sin da subito, i telespettatori hanno notato il particolare feeling tra Valeria e Alessandro all’interno del villaggio delle fidanzate. La complicità tra i due non è passata di certo inosservata agli occhi di Ciavy, che filmato dopo filmato ha assistito a delle scene per lui davvero inaspettate. Dopo anni di incomprensioni e le tante consapevolezze acquisite durante questo percorso, Valeria ha deciso di iniziare una nuova vita e di lasciare il programma da sola. Così è arrivata la rottura per questa coppia. Ma cos’è accaduto dopo il falò di confronto? A raccontarlo ci pensano loro stessi, che raggiungono Filippo Bisciglia a distanza di un mese dalla fine di questa esperienza.

Valeria e Ciavy dopo Temptation Island 2020: i due continuano a sentirsi dopo la rottura

Nell’ultima puntata di Temptation Island 2020 a raggiungere Bisciglia, un mese dopo il falò di confronto come gli altri partecipanti, è Ciavy. Arrivando da solo fa immediatamente intendere di non essere riuscito a recuperare la sua storia d’amore con Valeria. Ma attenzione, il ragazzo ammette di fronte alle telecamere che, attualmente, sta sentendo ogni giorno la Liberati! Pare che Ciavy stia cercando di riconquistare la fiducia di Valeria, che intanto confessa di aver ritrovato la sua serenità. E mentre da una parte Ciavy appare pronto a ricucire il suo rapporto con la Liberati, quest’ultima dimostra di avere un’idea opposta.

Valeria e Ciavy un mese dopo il falò di confronto: lei ammette di non essere più innamorata, ma lui racconta un’altra versione

Valeria confessa di sentire la mancanza di Ciavy, ogni giorno. Ma questo sentimento, a detta della ragazza, potrebbe corrispondere all’abitudine che ormai aveva di vederlo ogni giorno. Infatti, la Liberati ci tiene a specificare che a oggi non sente di amare più Ciavy. Pertanto, sembra proprio che al momento Valeria stia cercando semplicemente di trovare delle risposte. Nonostante ciò, è convinta di non essere più innamorata dell’ormai ex fidanzato, che intanto racconta un’altra versione. Scendendo nel dettaglio, Ciavy è convinto del fatto che la Liberati voglia tornare al suo fianco ma tema il giudizio del pubblico.