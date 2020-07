Temptation Island, falò Valeria e Ciavy: Bisciglia costretto a intervenire

La storia di Valeria e Ciavy a Temptation Island 2020 ha subito accusato dei colpi e si è conclusa con il falò di confronto. Inizialmente lei si è ritrovata di fronte ad alcuni filmati del fidanzato che l’hanno destabilizzata. Ma a richiedere il falò di confronto anticipato è stato proprio Ciavy/Andrea Maliokapis, il quale non riesce ad accettare determinate immagini che ritraggono Valeria e Alessandro Basciano molto vicini. Impossibile non notare la forte alchimia che c’è tra loro e, ovviamente, lo stesso Ciavy dall’altra parte non può approvare il fatto che la fidanzata stia creando un certo tipo di rapporto con il tentatore. Ma ciò che scatena la rabbia del 35enne è un particolare filmato in cui Valeria e Alessandro si scambiano un bacio. Non è possibile vedere realmente quanto accade tra la 27enne e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, ma le parole di quest’ultimo fanno da conferma.

Valeria e Ciavy si lasciano al falò di confronto dopo il bacio con Alessandro Basciano, terza puntata Temptation Island

Dopo il bacio, Alessandro consiglia a Valeria di negare qualora le venisse chiesta la verità. Le sue parole fanno così da conferma, tanto che Ciavy non può non chiedere il falò di confronto immediato alla fidanzata. Filippo Bisciglia si reca poi nel villaggio delle fidanzate per rivelare a Valeria la decisione presa dal 35enne. Di fronte a questa richiesta, la Liberati vive un momento di grande sconforto. Alessandro cerca di darle dei consigli per affrontare questa situazione abbastanza complicata. Fortemente provata e preoccupata per il futuro, la 27enne non riesce a trattenere le lacrime. Ed ecco che arriva il momento del tanto atteso confronto. Sin da subito, Ciavy riserva a Valeria duri rimproveri per il comportamento tenuto con Alessandro. Sono forti le parole che il giovane riserva alla 27enne, che intanto rivendica quanto accaduto tra loro negli ultimi anni. “Tu sei diventata piccola così, non hai la dignità di donna”, afferma furioso Ciavy.

Temptation Island, Valeria chiude la sua storia con Ciavy: Filippi Bisciglia costretto a intervenire

Tra Valeria e Ciavy il confronto a Temptation Island si accende, tanto che Filippo Biscilia è costretto a intromettersi. In particolare, il conduttore cerca di calmare la furia di Andrea, sedendosi tra loro. A questo punto, i due cercano di confrontarsi su quanto accaduto nel reality e non solo. Infatti, Valeria ricorda gli ultimi anni della loro relazione, durante i quali ha sempre ammesso di aver sofferto. Più volte, Filippo interviene per dare una mano alla 27enne a esprimersi nel corso di questo falò di confronto. “Ero convinta di amarlo, per me era tutto, sennò una persona non si annulla così. Il nostro è diventato un amore malato. In questi giorni io mi sono riamata”, dichiara Valeria per spiegare i motivi per cui si è lasciata andare con Alessandro. Non solo, la Liberati ammette di non essersi pentita per quanto fatto nel villaggio delle fidanzate. Ed ecco che Valeria e Ciavy scelgono di porre fine alla loro relazione.