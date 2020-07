Ciavy, Valeria e il bacio con Alessandro: applausi per la frase di Lorenzo

Colpo di scena alla terza puntata di Temptation Island 2020: Valeria, fidanzata di Ciavy, ha baciato il tentatore Alessandro Basciano. Un bacio arrivato dopo le numerose insistenze dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che ha provato a far capitolare la bionda romana in ogni modo. E Valeria, stanca delle chiacchiere e rivelazioni del compagno nel villaggio delle tentatrici, non è riuscita a resistere a lungo. Un bacio che ha lasciato di stucco Ciavy, che ha richiesto il confronto di falò immediato. Ma senza parole è rimasto pure Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore dolce metà di Manila Nazzaro, che non è riuscito a non esprimere il proprio pensiero sulla faccenda. Lo sportivo è diventato in poche puntate il “grillo parlante” di questa edizione e ha subito conquistato l’affetto e la stima del pubblico. Il commento sul bacio tra Valeria e Alessandro non è passato inosservato e in tanti, su Twitter, si sono complimentati con Lorenzo per la sua filosofia di vita.

Valeria bacia il tentatore Alessandro a Temptation Island: Lorenzo Amoruso commenta

“Il bacio in questo caso non fa la differenza. Alcuni suoi atteggiamenti parlano chiaro, sono abbastanza espliciti”, ha notato Lorenzo Amoruso dopo il bacio tra Valeria e Alessandro che ha scosso Ciavy. “Tu Lorenzo cosa faresti?”, ha prontamente chiesto il conduttore Filippo Bisciglia. “Io me ne sarei già andato”, ha replicato il fidanzato di Manila Nazzaro. Parole che sono piaciute assai al pubblico di Temptation Island: i commenti entusiastici su Twitter si sono sprecati. “Lorenzo sei il mio spirito guida”, ha scritto qualche telespettatore. “Io che annoto le perle di Lorenzo”, ha fatto sapere qualcun altro. “Grazie Lorenzo, in questa situazione non è il bacio che fa differenza”, ha aggiunto una fan del reality show prodotto da Maria De Filippi.

Valeria Liberati cambiata dopo il bacio con Alessandro in televisione

Il bacio con Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne, ha cambiato il futuro di Valeria Liberati. L’estetista ha capito di non amare più il fidanzato Ciavy, con il quale la relazione va avanti ormai da quattro anni. “Una relazione malata”, l’ha definita Valeria al falò di confronto, stanca di litigi e incomprensioni con il pr. A detta della Liberati, questo legame l’avrebbe spinta ad annullarsi e a privarsi della propria libertà in nome di un amore che di fatto non c’è.