Annamaria e Antonio restano insieme: “Stiamo provando ad avere un figlio”

Un mese dopo le registrazioni di Temptation Island 2020 Annamaria Laino e Antonio Martello stanno ancora insieme. La coppia si è presentata a colloquio con Filippo Bisciglia più affiatata e unita che mai. Antonio ha ammesso che il reality show l’ha spinto a cambiare tanto da prendere una decisione importante: quella di avere un figlio con Annamaria. E i lavori sono già iniziati anche se la donna è un po’ titubante per via dell’età (43 anni). Decisamente più ottimista Antonio, che ha 33 anni e una figlia nata da un precedente legame. Il napoletano ha capito i suoi errori e vuole regalare un erede alla donna che ama e che ha fatto di tutto per spronarlo ad essere un uomo migliore. Antonio ha inoltre chiarito che grazie alla trasmissione di Canale 5 ha compreso cosa è davvero importante nella vita e ha così deciso di non trascurare più Annamaria e questo rapporto così speciale e unico. Oggi Antonio è consapevole che Annamaria è la donna della sua vita, quella con la quale mettere la testa a posto.

Temptation Island, Annamaria e Antonio stanno ancora insieme

“Ho intenzione di dimostrarle tutte le cose che ho capito. Quel percorso l’ho fatto in un modo per mettermi in condizione di capire determinate cose. Voglio dimostrarle che la amo davanti a tutti e smettere di trascurarla”, ha affermato Antonio di Temptation Island a Filippo Bisciglia. Annamaria, dal canto suo, ha confidato di aver acquisito maggiore sicurezza grazie alla trasmissione e che non ha più paura di restare sola. Ora è però concentrata sulla storia con Antonio e sul sogno di diventare madre. “Stiamo provando ad avere un figlio, speriamo che arrivi”, ha precisato Annamaria, felice di aver perdonato Antonio dopo i diversi sbagli nel villaggio delle fidanzate.

Annamaria e Antonio, nessun commento sui gossip del momento

Annamaria e Antonio di Temptation Island sono apparsi felici e complici e per niente interessati ai gossip dell’ultimo periodo. Di recente si è parlato sui social network dei presunti tradimenti di Antonio ma la questione non è stata minimamente accennata nel format prodotto da Maria De Filippi. Molto probabilmente Antonio e Annamaria preferiscono concentrarsi sul loro presente e sul loro futuro, che è più che mai roseo. Grazie a Temptation Island hanno capito di amarsi e di non poter fare a meno l’uno dall’altra.