Temptation Island, Annamaria e Antonio. Parla l’amante di lui: retroscena

Anche quest’anno Temptation Island ha azzeccato il cast, come testimoniano gli ascolti record del programma in onda su Canale 5. Tra le coppie più seguite, c’è quella formata da Antonio e Annamaria. In particolare, a finire sulla graticola è stato lui, definito un ‘farfallone’ e accusato di essere un traditore seriale. Il can can mediatico è strabordato dal reality visto che a dire la loro su Antonio ci sono state anche la sua ex moglie Miriam e una ragazza che ha dichiarato di essere stata la sua amante nei mesi scorsi. Trattasi di Mery, che ha rilasciato un’intervista a Donna Pop, spiegando quale rapporto avrebbe intrattenuto con il giovane napoletano. Innanzitutto narra di averlo conosciuto sul social Facebook, nel marzo del 2019, quando già stava con Annamaria (anche se lui avrebbe detto a Mery di essere single). Dopo uno scambio di numeri e messaggi, sempre stando al racconto della donna, ci fu un incontro.

Temptation Island, Antonio e Annamaria. Parla Mery, la presunta amante di lui

Mery spiega di aver visto Antonio e di aver scambiato dei “baci e così via” con lui. E poi? “Lui in quell’occasione si arrabbiò perché voleva andare oltre, ma io dissi no”. La donna aggiunge che il malumore del protagonista di Temptation perdurò anche in seguito. Poi, per un po’ di tempo “lui sparì, ma dopo poco ricominciò a mandarmi messaggi dal numero da cui mi contattava”. Fatto sta che i due non si sarebbero più visti fino al 31 dicembre in quanto Mery afferma che Antonio inventava sempre scuse per non vedersi: “Una volta aveva perso il bancomat, una volta stava in guerra con l’ex moglie, una volta aveva perso il telefono, insomma, varie scuse”. Si giunge all’ultimo dell’anno, quando lui si presentò da lei: “Pranzammo insieme, passammo il tempo a parlare e a baciarci, ma niente di più. Poi alle sei se ne andò.” Da quel momento non seppe più nulla del campano, salvo rivederlo sul piccolo schermo nel programma delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. E…

Temptation Island, Annamaria e Antonio: le parole dell’ex moglie del concorrente napoletano

Mery ha infine sottolineato che Antonio, in sua presenza, mai fece accenno ad Annamaria, professandosi single. Sul concorrente napoletano, nei giorni scorsi, sempre a Donna Pop, ha detto la sua anche l’ex moglie Miriam che ha dichiarato che la relazione con l’ex marito si è chiusa definitivamente a maggio del 2019 e che quindi non può essere vero che il fidanzamento con Annamaria duri da due anni e mezzo. Inoltre, la donna ha sostenuto che Annamaria sarebbe stata l’amante di Antonio durante il suo matrimonio. Altro che Beautiful!