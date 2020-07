Annamaria e Antonio, a Temptation via dai microfoni e quasi bacio: lei stufa

Anche nella terza puntata di Temptation Island 2020 Antonio e Annamaria sono stati protagonisti di falò infuocati, come li chiama spesso Filippo. Annamaria è stata chiamata nel Pinnettu per ascoltare delle dichiarazioni della single Ilaria, vicina al fidanzato Antonio. La ragazza ha fatto delle osservazioni sul comportamento di Antonio, spiegando alle altre che nonostante le attenzioni che le dedica continua a dire che non lascerebbe mai Annamaria. Successivamente abbiamo visto un video in cui Antonio e la single Ilaria hanno fatto il bagno in mare allontanandosi un bel po’. Hanno preso il largo, arrivando dove i microfoni ambientali non riescono ad arrivare. Ancora una volta Annamaria era quasi sul punto di voler andare via, mentre le altre fidanzate le hanno consigliato di vedere fino a che punto arriverebbe il suo compagno. E poi abbiamo subito visto i falò, dove Annamaria ha visto altri video di Antonio.

Temptation Island, Antonio e Annamaria distanti: lui troppo vicino alla single Ilaria

Ci sono stati ancora gesti affettuosi con la tentatrice, ma allo stesso tempo anche lui ha dimostrato di non aver del tutto dimenticato la fidanzata Annamaria. Per lei ha speso belle parole, per esempio ha detto che lei non meriterebbe di vederlo in una piscina insieme alla tentatrice. In un secondo video c’è stato poi un ballo molto ravvicinato tra Antonio e la single Ilaria sulle note di Amore amaro, i due sembravano quasi vicino al bacio tanto che erano vicini. Ballavano faccia a faccia, insomma. Poi il colpo di scena: il mattino seguente infatti lui ha detto di sentire la mancanza della fidanzata. Annamaria non è sembrata disposta a credere a questi gesti improvvisi di affetto nei suoi riguardi. Consegnando il lettore video a Filippo, infatti, ha detto che così non va bene per lei e sembrava convinta.

Antonio e Annamaria, lui ammette di sentire la mancanza della fidanzata: gli ultimi falò a Temptation Island

Al falò dei fidanzati, Antonio si aspettava di non vedere video della fidanzata Annamaria e così infatti è stato. Tuttavia ha detto di sentire la sua mancanza e che per questo motivo avrebbe voluto almeno sentire la sua voce. Ha poi spiegato di essere sicuro del suo amore e di voler uscire con lei dal programma, ma di non essere certo che risolveranno i loro problemi se anche lei non si metterà in gioco. Insomma, pare evidente che i due abbiano dei pareri decisamente discordanti su come stia andando la loro esperienza a Temptation Island!