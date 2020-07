Anna e Andrea restano insieme: sorpresa a Temptation Island

Andrea e Anna escono insieme da Temptation Island 2020. Il loro percorso nel reality delle tentazioni è stato caratterizzato da momenti davvero complicati, soprattutto per il giovane ristoratore. In particolare, abbiamo visto la parrucchiera mettere in atto un piano ben preciso per raggiungere il suo grande obbiettivo: avere un figlio con Andrea. Già madre di due bambine, la donna si è dimostrata davvero disposta a tutto pur di ottenere il suo scopo. A un certo punto del percorso, Anna ha scelto di avvicinarsi a un tentatore per ingelosire e portare Andrea a soffrire. Attraverso questo suo piano, la 37enne non si è di certo fatta amare dal pubblico di Canale 5, anzi. Sono state diverse le critiche riservate alla parrucchiera nel corso di queste settimane da parte dei telespettatori sui social. Nel frattempo, all’interno del villaggio dei fidanzati, Lorenzo Amoruso ha mostrato più volte il suo disappunto sulla questione. Non appena ha scoperto il piano ideato da Anna per far soffrire Andrea, l’ex calciatore non è riuscito a trattenere il suo pensiero negativo.

Andrea e Anna lasciano Temptation Island 2020 insieme: dopo un percorso turbolento arriva il lieto fine

L’atteggiamento di Anna a Temptation Island ha fatto storcere il naso a non pochi telespettatori. Addirittura Amoruso, prima del falò di confronto finale, ha sperato apertamente di vedere Andrea prendere la scelta giusta, disapprovando l’atteggiamento della parrucchiera. Sembra proprio che l’ex calciatore sia convinto del fatto che Anna non meriti di stare con il 27enne. Durante il falò di confronto, a riprendere la 37enne ci pensa Filippo Bisciglia. Il conduttore fa comprendere di non riuscire ad accettare la soddisfazione che mostra in volto Anna ogni volta che Andrea ammette di aver sofferto durante questo percorso. Nel frattempo, entrambi ammettono di provare ancora dei sentimenti molto forti. Ma la parrucchiera non sembra essere disposta a uscire dal programma con Andrea senza aver raggiunto il suo obbiettivo. Infatti, il 27enne dichiara di avere bisogno ancora di tempo e di non voler mettere su famiglia per il momento.

Temptation Island ultima puntata: Andrea e Anna, finale inaspettato

Nonostante tutto, Andrea e Anna decidono di lasciare insieme Temptation Island. Inizialmente la 37enne dichiara di non voler abbandonare il reality con il fidanzato, poiché teme di tornare al punto di partenza. Ma tra un sorriso e qualche sguardo di complicità, la coppia ha il suo lieto fine, per nulla apprezzato dal pubblico. I telespettatori, in effetti, speravano in una rivincita da parte di Andrea, dopo la strategia messa in atto da Anna nel suo percorso.