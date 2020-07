Anticipazioni Temptation Island, Amoruso ad Andrea: “Anna è una iena”

Continua a essere più che tesa la situazione tra la coppia nip formata da Anna Boschetto e Andrea Battistelli a Temptation Island. A testimoniarlo le ultime anticipazioni diffuse dalla redazione del reality che ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui il ragazzo è evidentemente scosso da quanto visto e sentito in alcuni filmati. A colpire però è stata la presa di posizione di Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro. L’ex calciatore ha infatti avuto parole molto dure nei confronti di Anna. I suoi interventi sono stati rivolti direttamente ad Andrea al quale ha cercato di dare una ‘scossa’. Ciò che è andato assolutamente di traverso allo sportivo sono state delle frasi che la Boschetto ha pronunciato in merito a dei componenti della famiglia di Battistelli.

Anticipazioni Temptation Island, Lorenzo Amoruso ad Andrea: lo sfogo dell’ex calciatore

“Ora vuole metterti contro pure la famiglia? Stiamo scherzando?”, ha incalzato Lorenzo Amoruso, parlando con uno sconfortato Andrea. L’ex calciatore ha quindi proseguito, con tono deciso e fermo. “Parla contro tuo padre e la tua famiglia?”. Lo sfogo dello sportivo non è finito qui. Poco dopo infatti lo si sente definire Anna una “iena” per poi sbottare: “Dove ca…o sta l’amore? Questo è amore?”. Battistelli non ha proferito parola, chiudendosi in un amareggiato silenzio. La relazione sembra aver preso una piega molto delicata. Sul futuro della coppia nip si addensano nubi sempre più plumbee e minacciose. Anche la storia di Amoruso sta vivendo qualche ‘basso’. Nella prossima puntata la Nazzaro vedrà per la prima volta delle immagini relative al compagno e a una tentatrice del villaggio.

Lorenzo e Manila: arrivano i primi video per l’ex Miss Italia

Lorenzo e Manila, dopo le prime puntate, sembravano la coppia più solida e meno incline alle tempeste scatenate dal programma. Negli ultimi appuntamenti dello show, però, il legame ha scricchiolato un poco. A infervorarsi maggiormente è stato Amoruso che è rimasto deluso da alcuni atteggiamenti dell’ex Miss Italia. Nella quinta puntata della trasmissione, sarà invece Manila a osservare per la prima volta il comportamento dello sportivo con una tentatrice. Rumors trapelati nei giorni scorsi, raccontano che una volta finita l’esperienza in Sardegna la coppia non è saltata. Anzi, si sussurra che sia più unita di prima.