Il finale di Temptation Island 2020 si avvicina (solo due puntate al termine) e i nodi stanno venendo al pettine. Nelle scorse ore la redazione del reality di Canale 5, attraverso il proprio profilo Instagram, ha divulgato tramite un video delle anticipazioni della prossima puntata. Riflettori puntati su Anna Boschetti e Andrea Battistelli, ma anche sui vip Antonella Elia – Pietro Delle Piane e Lorenzo Amoruso – Manila Nazzaro. Il rapporto dei nip sopra citato è sempre più in bilico. Ma si riavvolga un attimo il nastro: è stata Anna a spingere Andrea ad avventurarsi nella trasmissione Mediaset. L’intento era quello di convincerlo a sposarla e a darle un figlio oltre a provocare in lui della gelosia. “Sono una bella senz’anima”, chiosa Anna nel promo diffuso in anticipo. “Delusione”, replica il fidanzato dopo aver notato un feeling crescente tra la compagna e il tentatore Carlo Siano. Non tira aria di riappacificazione.

Temptation Island 2020, le coppie che scricchiolano

Altra coppia scricchiolante è quella formata da Antonella Elia e l’attore Pietro Delle Piane. Lui ha baciato la single Beatrice Masi. Nonostante ciò la torinese ha scelto di non volere un confronto e terminare i 21 giorni nel villaggio per capire meglio la decisione da prendere alla fine del percorso. Le tensione è però alle stelle. “Sono senza parole”, afferma nel filmato che anticipa la quinta puntata del programma. C’è poi la relazione di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. Anche qui si attendono scintille. “Per me possiamo chiuderla anche qua, puoi andare a chiamarla anche adesso sinceramente”, dice l’ex calciatore a Filippo Bisciglia. La coppia scoppierà? Indiscrezioni dicono di no, ma nulla è certo. Infine da capire come si evolverà la situazione tra Annamaria e Antonio.

Tempation Island 2020, il falò tra Annamaria e Antonio

Nella scorsa puntata Annamaria Laino e Antonio Martello, almeno in video, sono stati interrotti durante il falò di confronto. Che esito ci avrà? Lei romperà la relazione oppure Antonio riuscirà a farle cambiare idea? Annamaria pare sul punto di non ritorno ma le precedenti edizioni hanno insegnato che tutto può accadere e anche le storie più tormentate possono avere un lieto fine. Nel frattempo Martello si è avvicinato pericolosamente alla tentatrice Ilaria. I nodi verranno al pettine?