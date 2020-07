Anticipazioni quinta puntata Temptation Island: falò di Annamaria e Antonio

Annamaria è arrivata al culmine e ha chiesto il falò di confronto ad Antonio: le anticipazioni di Temptation Island sulla quinta puntata ci permettono di farci un’idea su ciò che succederà. Ma come mai stavolta lei ha deciso di andare fino in fondo? Le altre fidanzate non sono state in grado di farle cambiare idea nella quarta puntata, perché Annamaria ha visto il suo fidanzato flirtare con la tentatrice Ilaria e darle anche il numero di telefono. Per questo ha deciso di concretizzare la sua richiesta di falò, a differenza delle altre volte. Davanti al fuoco, Filippo ha detto subito ad Annamaria che il suo fidanzato ha accettato il falò di confronto. Prima però ha voluto mostrarle la reazione di Antonio: era più per il no che per il sì inizialmente. Poi la single Ilaria è scoppiata in lacrime quando Lorenzo le ha detto di andare via in quel momento e ci ha pensato proprio Antonio a consolarla. Annamaria ha detto che la colpa è solo di Antonio e che non ritiene la single Ilaria assolutamente responsabile.

Temptation Island 2020, il falò di confronto tra Annamaria e Antonio: anticipazioni quinta puntata

A parlare per prima è stata proprio lei, che ha messo al corrente Antonio di aver visto la sua reazione quando ha saputo del falò di confronto. Lui si è giustificato dicendo che per lui una settimana in più non avrebbe cambiato nulla, perché era già maturato nelle prime due. Ha poi detto di aver capito gli errori fatti in passato, ma Annamaria era più interessata invece a capire se lui avesse capito gli errori fatti nel villaggio. Antonio ha detto che lei avrebbe dovuto capire in questa esperienza se lui era l’uomo adatto. “Ti sei innamorato in dieci giorni”, questa è stata la risposta di Annamaria all’osservazione di Antonio, lasciando intendere che ha capito che non dovrebbe stare con lui in poche parole. Per lei è stato inevitabile versare lacrime nel corso del confronto. “Sei stato cattivo nei miei confronti”, gli ha detto. Filippo ha fermato la discussione tra Antonio e Annamaria dicendo che forse era arrivato il momento di rivedere insieme i video. E qui i due arriveranno alla resa dei conti e noi giungiamo alle anticipazioni sulla quinta puntata, in onda martedì 28 luglio.

Anticipazioni Temptation Island, nella quinta puntata anche il falò tra Lorenzo e Manila?

Antonio dirà di essere dispiaciuto di vedere Annamaria piangere, lei risponderà che avrebbe dovuto pensarci prima. Come andrà a finire il falò di confronto tra Annamaria e Antonio? Non ci sono indizi che lasciano pensare a un finale piuttosto che a un altro. Lui potrebbe essere convincente, ma è anche vero che lei potrebbe trarre forza di tutti i consigli delle altre fidanzate. Cosa succederà alle altre coppie? Anna finirà sotto le coperte con Carlo, Lorenzo vorrà il falò di confronto con Manila. E poi ci sarà anche il primo falò di confronto finale, ma non sappiamo di chi.