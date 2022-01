Sanremo 2022, Amadeus svela il quinto super ospite: ecco chi è

Fervono i preparativi per l’avvio della 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’attesissima kermesse canora andrà in onda su Rai1, come di consueto, la prima settimana di febbraio, dal 1 al 5. Amadeus, conduttore e direttore artistico, ha comunicato nell’edizione serale del TG1 del 25 gennaio 2022 la presenza di un altro super ospite di Sanremo 2022: si tratta dei Meduza.

Come ormai da tradizione Amadeus ha dato un nuovo annuncio a sorpresa riguardante un nuovo ospite che calcherà il palco dell’Ariston durante il TG1. Il conduttore ravennate ha letteralmente centellinato le notizie riguardanti il Festival, spalmandole nel corso delle settimane precedenti l’inizio della 72esima edizione e contribuendo a creare molto hype attorno alla competizione canora. Stavolta è stato il turno dei Meduza, il cui nome, magari, non risulterà familiare a molti. Lo stesso non si può dire delle loro canzoni, ormai celebri in tutto il mondo.

I Meduza sono una band house formata da tre ragazzi italiani: Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. Il trio, i cui brani sono cantati in lingua inglese, è nato nel 2019. Nello stesso anno è uscita la loro famosissima hit dance “Piece of Your Heart”. La carriera dei “Maneskin della dance”, così battezzati dal TG1, è in volata. A marzo 2021 sono stati la prima band a suonare nel noto talk show americano The Ellen DeGeneres Show. Inoltre, i Meduza sono stati eletti da Forbes artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020. Per il trio si tratterà della prima apparizione al Festival di Sanremo.

I Meduza saranno presenti al Festival l’1 febbraio, lo stesso giorno in cui si esibiranno i Maneskin. Amadeus, nel dare l’annuncio, si è detto orgoglioso del fatto che si tratta di un gruppo, cosa che non molti sanno, formato da italiani. Luca, Simone e Mattia avranno il compito di far ballare il teatro Ariston con le loro sonorità dance.

All’inizio di gennaio 2022 Amadeus ha annunciato la presenza a Sanremo del comico pugliese Checco Zalone, al secolo Luca Medici, da tempo desiderato dal conduttore. Tra gli altri ospiti musicali che calcheranno il palco dell’Ariston quest’anno ci sono i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 e dell’Eurovision 2021. La seconda serata sarà allietata da Laura Pausini, che presenzierà al Festival per il secondo anno consecutivo. Un altro ospite musicale è Cesare Cremonini, annunciato dal ravennate con una divertente gag in collegamento con il TG1. Per il cantante bolognese si tratta della sua prima apparizione al Festival di Sanremo. Le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus, una diversa a serata, saranno Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.