Sanremo, svelato al Tg1 il super ospite musicale: italiano e mai al Festival

Il 72esimo Festival di Sanremo ha ormai preso una forma più che definita. Il cast dei big è stato svelato (in anticipo rispetto al solito, pare che si sia optato per divulgare i nomi prima per timore di una fuga di notizie); anche le co-conduttrici sono state annunciate, nel corso della puntata del Tg1 delle ore 20 di martedì 11 gennaio. Il giorno dopo, mercoledì 12, sempre al telegiornale delle 20 dell’ammiraglia Rai, Amadeus ha reso noto il super ospite musicale che lo affiancherà sull’Ariston. Di chi si tratta? Di un musicista italiano che non ha mai calcato le scene a Sanremo, vale a dire Cesare Cremonini. Proprio l’ex Lunapop è apparso assieme al conduttore e direttore artistico del concorso canoro, dando vita a una simpatica gag con lo stesso ‘Ama’.

“Sono felicissimo di presentarvi il super ospite. Non è mai stato a Sanremo, ha una lunga carriera con tantissimi successi… Anzi te lo faccio dire da lui…”. Così Amadeus in collegamento con il Tg1 dalla propria dimora. Dunque ecco spuntare Cesare Cremonini che con il conduttore ha riso e scherzato. “Confermo che sarò ospite, anzi super ospite del 72esimo Festival. Volevo cominciare dalla camera, dove dormo?”, ha chiesto al conduttore.

“Dove dormi? Qua?”, la risposta stupita del marito di Giovanna Civitillo. Cremonini: “Ok, questo è il salotto, la camera dovrebbe essere di qua… Tu che a ora ti svegli, le 7? Ok, io le 8”. “Che prendi a colazione?”, la premura di Amadeus. “Tortellini”, la chiosa di Cesare, da buon bolognese. Giù il sipario e gag finita.

Cremonini sarà quindi il super ospite musicale mentre sul versante comico Amadeus potrà contare su Checco Zalone, annunciato, sempre tramite un siparietto, nei giorni scorsi, sui social. Per quel che riguarda le co-conduttrici, saranno cinque, una per ogni serata (Sanremo si svolgerà da martedì 1 a sabato 5 febbraio 2022).

La prima sera ci sarà Ornella Muti, la seconda sera Amadeus sarà affiancato dall’attrice Lorena Cesarini, nota per il ruolo interpretato nella serie Suburra; terza sera spazio a Drusilla Foer (alter ego di Gianluca Gori). La quarta puntata sull’Ariston salirà Maria Chiara Giannetta, protagonista della fortunata serie tv Blanca. Per il gran finale di sabato 5 febbraio ‘Ama’ dividerà il palco con Sabrina Ferilli.

Sanremo 2022, resta l’incognita Fiorello

Tutto definito tranne una cosa: Fiorello ci sarà oppure no? L’AdnKronos ha aggiornato sullo stato delle trattative, spiegando che l’unica eventualità che attualmente sembra esclusa sarebbe quella di una partecipazione fissa dello showman siciliano alla conduzione della kermesse come lo scorso anno.

Per il resto, tutto può succedere. C’è chi mormora che Fiorello potrebbe andare a dare manforte all’amico nel giorno di apertura della rassegna, nel segno di una sorta di passaggio di consegne tra il Festival del 2021 e quello del 2022.