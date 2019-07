Sanremo 2020, preparativi iniziati: Amadeus conduttore e direttore artistico?

Festival di Sanremo 2020: La Rai convoca tavolo tecnico. Quasi fatta per Amadeus che potrebbe essere anche direttore artistico

In Rai finalmente iniziano i lavori per il Festival di Sanremo targato 2020. Durante la presentazione dei palinsesti, avvenuta lo scorso 9 luglio, sono stati annunciati tutti i programmi e le novità della prossima stagione televisiva, ad eccezione di Sanremo. L’amministratore delegato Fabrizio Salini aveva però fatto sapere che nelle settimane seguenti avrebbe incontrato la direttrice di Raiuno, Teresa De Santis, per cominciare mettere in piedi quella che sarà la settantesima edizione delle kermesse musicale nostrana. La curiosità di giornalisti e telespettatori, ovviamente, era salita alle stelle. Adesso da Tv Blog arriva una bella notizia e si apprende che i lavori son finalmente cominciati. Infatti Salini avrebbe convocato per il prossimo 30 luglio un tavolo tecnico per Sanremo 2020. Tutto ciò mentre sembra quasi certo che a presentare la nuova edizione sarà Amadeus. Ma non solo, pare che il conduttore di Soliti Ignoti potrebbe vestire anche il ruolo di direttore artistico.

Sanremo 2020, in Rai iniziano i lavori: convocato tavolo tecnico con gli addetti ai lavori

Dopo che durante la presentazione dei nuovi palinsesti non è stata detta mezza parola su Sanremo 2020, finalmente dalla Rai arrivano buone notizie. Sembra infatti che l’amministratore delegato Salini nella mattinata di martedì 30 luglio abbia convocato un tavolo tecnico per incontrare gli addetti ai lavori e cominciare così a discutere in modo concreto sulla prossima edizione del Festival. Questo almeno è quanto riporta l’affidabile sito Tv Blog, secondo il quale all’incontro parteciperebbero diverse figure del mondo della musica. Infatti, si legge, che “saranno presenti al tavolo i produttori discografici Stefano Senardi, Massimo Bonelli, Filippo Sugar, Francesco Barbaro, le manager Marta Donà e Paola Zukar. Per la Rai ci saranno l’amministratore delegato Fabrizio Salini, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis e la direttrice di Radio 2 (radio ufficiale del Festival) Paola Marchesini”.

Amadeus quasi certo ala conduzione di Sanremo 2020: sarà anche direttore artistico?

Negli ultimi giorni, viste le poche notizie a disposizione, tantissime sono state le indiscrezioni sulla prossima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sfumata l’ipotesi Alessandro Cattelan e dopo l’annuncio delle date, sembra quasi fatta per Amadeus. Risulta quasi certo che a calcare il palco del Teatro Ariston come presentatore sarà proprio lui. Ma rimane un altro dubbio: chi sarà il direttore artistico? In questo periodo sono stati fatti tanti nomi, come quello di Mogol, ma pare che (come apprendiamo sempre da Tv Blog) sarà proprio Amadeus a rivestire anche questo ruolo. Insomma sarà sia conduttore che direttore artistico, in linea con le ultime edizioni e proprio come Carlo Conti e Claudio Baglioni.