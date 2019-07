Palinsesti RAI 2019-2020: la presentazione della prossima stagione tv

Palinsesti Rai 2019-2020: l’evento di presentazione della prossima stagione televisiva

Manca pochissimo alla presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti Rai che riguarderanno la stagione televisiva targata 2019-2020. La Rai, infatti, nella giornata di oggi (martedì 9 luglio 2019) presenterà alla stampa e agli investitori pubblicitari i programmi e tutte le novità della prossima stagione televisiva. Per la prima volta dopo diversi anni, l’evento ufficiale si svolge in unica data e in una sola città, Milano. La tv di Stato ha deciso di percorrere la via del risparmio, tagliando l’appuntamento di Roma, sede “istituzionale” della Rai. Una scelta fatta all’insegna della “miglior razionalizzazione dei costi” che vuole essere anche il biglietto da visita della nuova Rai, quella del cambiamento. L’appuntamento è per le ore 12.00 nell’area Portello, dove è stato allestito un percorso tematico che porterà gli addetti ai lavori e gli inserzionisti direttamente dentro i palinsesti. Probabilmente con performance e show dal vivo. Hashtag dell’evento, già in circolazione sui social, è il seguente: #èSubitoRai.

Rai, presentazione palinsesti 2019-2020: qualche anticipazione

A breve andrà in scena la presentazione dei programmi e dei personaggi televisivi che animeranno la prossima stagione televisiva, in partenza subito dopo l’estate. In questi giorni si è fatto un gran parlare e tante sono state le indiscrezioni. Mentre si attendono le conferme ufficiali, possiamo però dire che risulta praticamente certa la coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano per la nuova edizione de La Vita in Diretta. Così come confermatissima è anche Mara Venier a Domenica In, che debutterà anche con un varietà in prima serata e un programma radiofonico su Radio 2. Secondo quanto apprendiamo da Tv Sorrisi e Canzoni, Tiberio Timperi approderà a Unomattina in famiglia affiancato dalla giornalista Monica Setta. Elisa Isoardi, già a lavoro, resta a La Prova del Cuoco ma probabilmente con una durata minore rispetto all’ultima edizione. Milly Carlucci tornerà con Ballando con le stelle, ma forse ci saranno sorprese anche da parte sua.

Presentazione Palinsesti Rai: i “dubbi” da sciogliere

Sostituita a La Vita in Diretta, una delle cose da capire meglio è dove sarà collocata la bella Francesca Fialdini. Secondo le ultime voci andrà a sostituire Cristina Parodi nel pomeriggio domenicale subito dopo Domenica In con un programma inedito, non così diverso da La Prima Volta. Si attendono comunque conferme ufficiali. Un altro grandissimo punto di domanda è Antonella Clerici. Rimasta senza Sanremo Young, la conduttrice storica di casa Rai ha un contratto ancora abbastanza lungo, ma sembra non le sia stata affidato nessuno show in prima serata. Tra pochissimo sapremo finalmente tutto. Grande curiosità anche per i palinsesti di Rai 2 e Rai 3 e soprattutto per il grande ritorno di Simona Ventura.