Antonella Clerici fuori dai palinsesti Rai? Lei sorride: “Senza parole”

Antonella Clerici senza programmi nella prossima stagione? Il messaggio della conduttrice

Stando a quanto riporta il sito Tv Blog, Sanremo Young sarebbe stato cancellato dai palinsesti Rai della prossima stagione televisiva. Raiuno avrebbe deciso di non produrre più il teen talent che Antonella Clerici ha condotto negli ultimi due anni direttamente dal Teatro Ariston. Ma non solo, al momento sembra che la conduttrice non sia prevista alla guida di nessun altro show, nonostante abbia un contratto in esclusiva con l’azienda di Viale Mazzini fino all’estate 2020. Mentre si rincorrono, sempre più rumorose, le indiscrezioni sul suo futuro professionale, Antonellina Nazionale rompe il silenzio e lo fa con un post su Instagram. Lo storico volto Rai non sembra aver voglia di commentare e condivide uno scatto del passato mentre sorride beatamente.

“Un sorriso senza parole”: il messaggio di Antonella Clerici su Instagram

Dopo aver condotto La Prova del Cuoco per ben 18 anni, la presentatrice aveva lasciato la storica trasmissione culinaria dichiarando di necessitare di più tempo libero da dedicare ai suoi affetti e alla sua famiglia. Subito dopo ha optato per show meno impegnativi, che non andassero in onda quotidianamente come lo sfortunato esperimento Portobello. Ad ogni modo la Clerici resta senza uno dei volti più amati del piccolo schermo nonché uno di quelli che incarna a pieno i valori del servizio pubblico. Per questi motivi sembra alquanto strana la sua estromissione dalla prossima stagione. Mentre si trova in vacanza a Portofino, ha quindi condiviso un post dal suo profilo instagram ufficiale, che ha tutta la parvenza di una replica piccata ai numerosi articoli di giornale usciti nelle ultime ore. “Un sorriso senza parole, niente da aggiungere”, scrive. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici estromessa dalla Rai? La conduttrice risponde con un “No Comment”

La bionda presentatrice, che negli ultimi giorni ha presentato un grande show in mondovisione proprio dal primo canale, sembra non aver voglia di aggiungere molto. Per lei lo fanno alcuni colleghi che da sempre la stimano, come Rita Dalla Chiesta, che sotto al suo post scrive: “Sei una tostissima. Mangia tante cose buone davanti al mare di Portofino. E sorridi sempre…”. Particolare anche l’intervento dell’agente Lucio Presta: “Altri dovranno prestarsi maschere perché hanno facce impresentabili”. Simona Ventura, che nelle ultime ore ha parlato del suo futuro professionale, si limita invece a lasciare delle emoticons “kiss”. Intanto molti ammiratori di Antonellina si sono riversati su Twitter, riversando la loro delusione. Il prossimo 9 luglio saranno annunciati i nuovi palinsesti Rai, nel frattempo siamo certi che Antonella Clerici, forte di una carriera che poche colleghe possono vantare, continuerà a godersi in tutta spensieratezza “l’amore vero” con il suo Vittorio.