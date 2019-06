Antonella Clerici e Vittorio Garrone: “Mai troppo tardi per l’amore vero”

Antonella Clerici e Vittorio Garrone innamorati all’Arena di Verona

La storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone procede a vele spiegate. I due, sempre sorridenti e solari, amano condividere i momenti più belli e felici della loro unione sui social, conquistando sempre più ammiratori con scatti romantici e dolci dediche. Proprio come è successo poche ore fa quando Antonellina Nazionale, reduce dall’impegnativa ed onorevole conduzione in mondovisione de La Traviata di Zeffirelli su Rai1, ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram insieme al suo compagno. La foto, dove elegantissimi si abbracciano, ha conquistato più di 20mila like e tanti commenti entusiasti. Uno di questi ha catturato l’attenzione della bionda conduttrice che ha affermato e confermato che quello tra lei e il Garrone è proprio vero amore.

“Mai troppo tardi per incontrare l’amore vero”: Antonella Clerici conferma

Dopo la serata in onore del maestro Franco Zeffirelli, recentemente scomparso, Antonella Clerici si è concessa un nuovo scatto insieme al suo attuale compagno di vita all’Arena di Verona, da cui ha condotto l’evento. Come spesso accade quando pubblica una foto insieme al suo Vittorio Garrone, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha scritto semplicemente “Io & Te”. Ma i due insieme trasmettono così tanta serenità e romanticismo da far “innamorare” anche i loro seguaci. Le amiche Mara Venier e Rita Dalla Chiesa postano dei cuoricini sotto lo scatto, mentre un’ammiratrice scrive: “Non è mai troppo tardi per incontrare l’amore vero”. Ed è proprio così. Dopo il matrimonio finito con il giovane Eddy Martens, papà di Maelle, Antonella ha trovato finalmente l’uomo della sua vita. Così risponde con un semplice “Mai” che però racconta tutta la sua felicità per questa love story.

Antonella Clerici: le parole dopo La Traviata Zeffirelli l’ultimo sogno

Dopo aver condiviso con i suoi fan la foto dall’Arena di Verona con il suo amore, Antonella ha parlato delle emozioni che ha provato durante l’evento speciale trasmesso in mondovisione su Rai1. “La magia dell’Arena di Verona! Tornarci è sempre commuovente. Dopo 5 anni dello ‘spettacolo sta x iniziare’ di nuovo nella storia, nel profumo degli arcovoli, nella magnificenza del teatro d’opera tra i più belli al mondo”, scrive la conduttrice emotivamente coinvolta da questa ennesima grande esperienza di lavoro.