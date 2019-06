Antonella Clerici in mondovisione su Rai1: “Come un gladiatore nell’arena”

Antonella Clerici carica per condurre in mondovisione La Traviata Zeffirelli L’ultimo Sogno

Questa sera (Venerdì 21 giugno 2019) su Raiuno andrà in onda La Traviata di Giuseppe Verdi in memoria e in onore del compianto maestro Franco Zeffirelli, venuto a mancare recentemente. Un evento a dir poco eccezionale che inaugurerà l’Opera Festival 2019, quest’anno giunta alla 79esima edizione e che sarà trasmesso in tutto il mondo dalla rete ammiraglia Rai con la conduzione di Antonella Clerici. L’amata presentatrice sembra felice e più carica che mai. Dal suo account Instagram ufficiale, infatti, ha postato un messaggio colmo di energia che, come sempre, ha raccolto il favore dei suoi numerosi e affezionati ammiratori.

La Traviata Zeffirelli l’ultimo sogno: Antonella Clerici dall’Arena di Verona “come un gladiatore”

“Come un gladiatore nell’arena!”, ha scritto Antonellina Nazionale sul noto social fotografico. Due foto a cui aggiunge gli hashtag “ricordi”, “la traviata”, “Franco Zeffirelli” e “mondovisione”. Tantissimi ovviamente i messaggi di affetto da parte del suo pubblico. Così, sotto il post si può leggere: “Splendida e piena di temperamento”; Sei meravigliosa, quando sei in TV porti allegria a tutti, il tuo sorriso ci fa dimenticare tutto” e ancora “Nel mare della TV trash, manca il tuo saper fare TV”. Dopo aver presentato Ballata per Genova dal capoluogo ligure, Antonella Clerici è arrivata nella città di Verona dove, da brava ex timoniera de La Prova del Cuoco, ha assaggiato dei deliziosi “dolcetti veronesi”, come testimoniato sempre dai suoi canali social. (continua dopo il post)

La Traviata Zeffielli L’ultimo Sogno con Antonella Clerci e Vittorio Grigolo: anticipazioni e informazioni

L’evento in mondovisione in diretta dall’Arena di Verona condotto da Antonella Clerici vede tra i protagonisti che si esibiranno il noto tenore Vittorio Grigolo, coach nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Con lui, per rendere omaggio al maestro Zeffirelli altri 500 artisti. Sarà un vero e proprio kolossal, il più grande allestimento realizzato dall’Arena di Verona negli ultimi 40 anni. Saranno presenti, inoltre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria e il ministro del Turismo Gian Marco Centinaio. La nuova produzione dell’opera di Verdi porta la firma di Franco Zeffirelli per regia e scene. A firmare l’opera anche Maurizio Millenotti per i costumi e l’étoile Giuseppe Picone per le coreografie.