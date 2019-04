Antonella Clerici condivide gli ascolti della Prova del Cuoco da lei condotta: “Oggi impossibili”. La replica di Elisa Isoardi

Antonella Clerici di tanto in tanto torna a parlare de La Prova del Cuoco, suo programma del cuore che ha condotto per ben diciotto anni e di cui oggi è comunque consulente. Al suo posto, come ben sappiamo, oggi c’è la giovane collega Elisa Isoardi che nonostante gli sforzi non è ancora riuscita ad ottenere gli stessi risultati, in termini di ascolti, di Antonellina Nazionale. Risultati che un anno fa erano nettamente più alti. Dopo aver smentito più e più volte un possibile ritorno al timone dello show cooking, proprio nelle ultime ore la Clerici è tornata a parlare di quegli ascolti che otteneva nel daytime del mezzogiorno di Raiuno. Dal suo profilo instagram ha pubblicato uno una foto del televideo che riporta i programmi più visti di qualche anno fa nel periodo di dicembre. Antonella afferma di come oggi sia impossibile ottenere gli stessi ascolti. Repentina la replica di Elisa Isoardi, che ha scatenato anche qualche commento poco carino da parte dei follower.

La Prova del Cuoco ascolti: botta e risposta tra Antonella Clerici e Elisa Isoardi

“Ascolti di qualche anno fa oggi impossibili… come si evolvono gli ascolti e la tv di ieri. Passato prossimo e non remoto ma appartengono a un’era che non tornerà”, così scrive Antonella Clerici sul suo profilo instgram sotto il post che riporta i dati auditel de La Prova del Cuoco nel periodo che vedeva lei alla conduzione. Immediata la risposta dell’attuale presentatrice del programma: “Wow! Altri tempi, bei tempi “, replica Elisa Isoardi. Una scambio di battute tra la vecchia e la nuova timoniera de La Prova del Cuoco che testimonia, come spesso ribadito, che tra loro non c’è antipatia o rivalità. Allo stesso tempo, però, la Isoardi sembra sulla difensiva. Infatti i suoi ascolti continuano a non decollare. Nonostante ciò l’ex Miss Cinema è stata confermata al timone del programma culinario anche nella prossima stagione televisiva, come dichiarato dalla stessa in diretta. (Continua dopo il post)

Elisa Isoardi e Antonella Clerici su Instagram: i commenti dei follower

La pronta risposta dell’attuale conduttrice de La Prova del Cuoco all’ex padrona di casa, ha scatenato i commenti di alcuni follower. Sotto la risposta della Isoardi che sottolinea come fossero “altri tempi e bei tempi”, un utente chiosa: “È vero bei tempi… quando non conducevi tu!”. Però c’è anche chi prende le sue difese, ricordando quando Elisa sostituì Antonella Clerici in maternità più di dieci anni fa: “Guarda che quando Elisa conduceva in sostituzione di Antonella faceva ascolti identici ai suoi. Basta che vai a rivederteli”.