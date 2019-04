Elisa Isoardi: confermata a La prova del cuoco anche il prossimo anno

Elisa Isoardi non lascia La prova del cuoco: la conferma a Domenica In

Elisa Isoardi è stata confermata a La prova del cuoco, lo storico programma culinario di Rai Uno. Ospite di Domenica In, la conduttrice piemontese ha chiarito che resterà al timone del cooking show anche per il prossimo anno, ovvero per la stagione televisiva 2019/2020. Dunque, nonostante le tante critiche e gli ascolti non proprio esaltanti, la Rai continua a credere nella Isoardi, che ha raccolto la difficile eredità di Antonella Clerici. In realtà l’ex Miss Cinema aveva già sostituito la collega più di dieci anni fa, per via della maternità, e dopo l’addio di Antonellina, avvenuto a giugno 2018, i dirigenti dell’azienda hanno deciso di puntare ancora una volta sulla Isoardi.

Mara Venier a Domenica In: la domanda sul futuro di Elisa Isoardi

“Elisa ma sarai a La prova del cuoco anche il prossimo anno?”, ha chiesto Mara Venier a Elisa Isoardi durante la puntata di Pasqua di Domenica In. “Sempre a La prova del cuoco”, ha replicato sorridente l’ex fidanzata di Matteo Salvini, che è stata chiamata dalla Venier a giudicare la speciale prova culinaria della sua trasmissione, che ha visto protagonisti alcuni vip quali Orietta Berti, Paolo Conticini, Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Elisa Isoardi concentrata sulla tv e sul nuovo amore

In questo periodo Elisa Isoardi è concentrata sul lavoro a La prova del cuoco ma pure sul nuovo amore. Dopo aver lasciato Salvini, la Isoardi sta frequentando il produttore milionario Alessandro Di Paolo.