Elisa Isoardi: cosa pensa di Francesca Verdini e perché ha lasciato Salvini

Cosa pensa Elisa Isoardi della nuova storia d’amore tra Salvini e Francesca Verdini

Ormai non è una novità: Elisa Isoardi e Matteo Salvini non stanno più insieme. Dopo una lunga storia d’amore, durata dal 2013 al 2018, la conduttrice Rai ha deciso di lasciare l’esponente della Lega Nord nonché attuale Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno. Un addio che ha stupito l’opinione pubblica e che ha spinto sia Elisa sia Matteo a rifarsi una vita accanto ad altre persone. La Isoardi sta frequentando il produttore milionario Alessandro Di Paolo mentre Salvini si sta consolando con Francesca Verdini, la figlia 26enne di Denis Verdini, ex parlamentare di Forza Italia.

Il pensiero di Elisa Isoardi su Francesca Verdini e Salvini

“Se Matteo è felice io sono felice per lui. Lui è un grande leader: se ha scelto lei, sarà sicuramente un’ottima scelta”, ha dichiarato Elisa Isoardi a Di Più a proposito della liason tra Salvini e Francesca Verdini. “Perché dovrei scompormi? Dopotutto sono stata io a chiudere la storia con Matteo…Io continuo a volergli bene e a considerarlo un uomo speciale. Per il resto guardo avanti, Matteo è ormai il passato”, ha aggiunto la conduttrice de La Prova del Cuoco. Oggi Elisa è felice accanto ad Alessandro Di Paolo anche se per il momento preferisce andarci coi piedi di piombo. L’ex Miss Cinema ha infatti parlato di frequentazione: per ora preferisce non definirlo un vero e proprio fidanzato.

Perché Elisa Isoardi ha lasciato Matteo Salvini dopo 5 anni

“Il problema era il tempo: ne passavamo troppo poco insieme a causa dei rispettivi impegni. Matteo ha fatto tutto quello che possibile, non lo rimprovero di nulla. Però quando hai responsabilità così grandi è giusto che dedichi al lavoro ogni energia. E poi, in quelle poche ore libere dal lavoro, comprensibilmente, lui voleva trascorrere del tempo con i due figli”, ha spiegato Elisa Isoardi. “Tutto giustissimo. Solo che, tolto il sacrosanto impegno per il lavoro e per i figli, di tempo per me ne restava davvero poco. Così, alla fine, ho capito che era arrivato il momento di andare avanti”, ha sottolineato la 36enne.

Elisa Isoardi oggi è concentrata sulla tv e su Alessandro

Archiviata la passione con Matteo Salvini, oggi Elisa Isoardi è concentrata sul lavoro a La Prova del Cuoco. Un impegno quotidiano partito con qualche difficoltà ma che sembra pronto ad un rinnovamento per la prossima stagione televisiva. E poi c’è Alessandro, una persona speciale e unica: sarà lui il futuro di Elisa?