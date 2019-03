Matteo Salvini fidanzato con Francesca Verdini. Lo scoop di Signorini

Matteo Salvini e Francesca Verdini è amore? Lo scoop di Alfonso Signorini

Si vociferava ormai da giorni la possibile frequentazione di Matteo Salvini e Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini. Ed ora la loro relazione è stata svelata in esclusiva da Chi, è stato il direttore del settimanale Alfonso Signorini a pubblicare in anteprima una foto che ritrae il Vice Premier e la Verdini mano nella mano, mentre passeggiano vestiti elegantemente. Così, Signorini ha lanciato la notizia: “Prima foto ufficiale di @matteosalviniofficial con la nuova fidanzata @fraverdini, figlia di Denis Verdini. Scoop @chimagazineit“, e la didascalia parla chiaro. Secondo il direttore di Chi, Salvini ha ufficialmente dimenticato la ex compagna, Elisa Isoardi, ed ha ritrovato l’amore accanto a Francesca, confermando i gossip degli ultimi giorni.

Matteo Salvini, nuovo amore dopo Elisa Isoardi

La relazione con Elisa Isoardi ha portato Matteo Salvini all’interno del gossip, un mondo che a lui non è molto affine. La storia con la conduttrice de La Prova del Cuoco e successivamente la loro rottura aveva sorpreso tutti ed ora il Ministro degli Interni ha una nuovo fidanzata. Lei è Francesca Verdini, la figlia 26enne del politico e banchiere italiano Denis Verdini. Già qualche giorno fa, Salvini era stato avvistato in un ristorante romano accanto alla nuova fidanzata ma non c’era ufficialità, si trattava di puro gossip. I pettegolezzi ora però sembrano essere svaniti, facendo posto all’ufficialità. Non ci sono per ora conferme da parte dei diretti interessati, ma la foto esclusiva di Chi sembra parlare chiaro.

Matteo Salvini dopo Elisa Isoardi: lui fidanzato e lei?

La storia tra Matteo Salvini e Elisa Isoardi è ormai cosa chiusa. Mentre Salvini è stato paparazzato mano nella mano con la nuova fidanzata, alla Isoardi sono stati invece affibbiate ben due relazioni, una con l’imprenditore Alessandro e l’altra con lo chef Vissani. Per ora una cosa certa c’è: Elisa non è incinta, come ha dichiarato in diretta tv durante una puntata del cooking show di Rai 1.