Elisa Isoardi incinta? Lei smentisce ironicamente a La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi incinta? La conduttrice smentisce in diretta a La Prova del Cuoco

Stanno facendo il giro del web nelle ultime ore alcune foto pubblicate dalla rivista Grand Hotel che avrebbe pizzicato Elisa Isoardi mentre mostra il pancione. E da qui si sono creati titoli su titoli che hanno ipotizzato che l’ex compagna del Vice Premier Matteo Salvini, sia in dolce attesa. Il gossip però è stato smentito ufficialmente, e con un tocco di ironia, dalla diretta interessata che ha così commentato i rumors: “Non sono incita! Ho visto che molti siti lo riportano. Dicono che sono incinta perché mi vedono ingrassata“. In più di qualche occasione, la Isoardi ha infatti dichiarato si aver preso qualche chilo dopo aver iniziato la sua esperienza a La Prova del Cuoco, quando lo scorso settembre ha sostituito la collega Antonella Clerici. Le foto che hanno scatenato il gossip hanno come protagonista anche lo chef Gianfranco Vissani, un suo caro amico, e con il quale secondo alcune riviste avrebbe una storia. Sono tante infatti le relazioni che il mondo del gossip affibbierebbe alla Isoardi.

Elisa Isoardi: tutti i flirt della conduttrice dopo la storia con Salvini

Secondo Diva e Donna Elisa Isoarid avrebbe ritrovato l’amore con un produttore, Alessandro, con la fama di “milionario-playboy“. La presentatrice è stata pizzicata mentre dava un tenero bacio all’uomo e non solo. La rivista ha anche raccontato che i due avrebbero passato un weekend in Toscana, tra Cortona e Firenze, fino a concedersi una serata sulla spiaggia di Anzio, luogo che ha immortalato il bacio. Ma il gossip sulla vita sentimentale di Elisa Isoardi non finisce qui! Il settimanale Chi, invece, ha pubblicato degli scatti inediti che vedono di nuovo protagonista la Isoardi in compagnia di un uomo. Lui è il famoso chef Gianfranco Vissani. I due sono amici da tempo ma le immagini del magazine, dimostrano una complicità che potrebbe far pensare a qualcosa di più.

Elisa Isoardi: Antonella Clerici torna a sorpresa a La Prova del Cuoco

La giornata di martedì 19 marzo è stata segnata anche dal ritorno di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco. La ex conduttrice del cooking show di Rai 1 ha voluto fare una sorpresa alla Isoardi e all’amico e chef, Andrea Mainardi. Ed insieme a loro, ha cucinato un dolce.