Elisa Isoardi fidanzata dopo Salvini: le indiscrezioni sul nuovo amore

Elisa Isoardi di nuovo innamorata, tutto sul nuovo amore

Elisa Isoardi si sarebbe fidanzata. La conduttrice de La Prova del Cuoco avrebbe ritrovato così l’amore dopo la fine della storia con Matteo Salvini. Secondo Diva e Donna, infatti, la Isoardi avrebbe dimenticato il Vice Premier ed avrebbe ritrovato la serenità con un altro uomo. È il settimanale di Cairo Editore a svelare lo scoop della settimana. Erano giorni, anzi settimane, che si parlava di un misterioso ammiratore segreto per la bella conduttrice, ed ora si scopre anche quale è il suo nome. Il nuovo presunto lui di Elisa Isoardi è un produttore con “la fama di milionario-playboy”, si chiama Alessandro, ed è stato pizzicato mentre si scambiava un tenero bacio con la Isoardi. O almeno è questo quello che afferma Diva e Donna. I due avrebbero passato lo scorso weekend in Toscana, tra Cortona e Firenze, fino a concedersi una serata sulla spiaggia di Anzio, luogo che ha immortalato il bacio. Sarà proprio lui l’uomo che la corteggia da tempo, inviandole mazzi di rose rosse in diretta tv su Rai 1? Secondo quanto riportato dalla rivista e dal gossip in rete, sembrerebbe proprio di sì.

Elisa Isoardi dopo Matteo Salvini, nuovo amore per la conduttrice

Aveva sconvolto tutti l’annuncio fatto dalla presentatrice de La Prova del Cuoco sulla rottura tra lei e Matteo Salvini. Dopo polemiche e critiche per aver messo sui social, la sua vita privata e soprattutto quella di una figura pubblica come quella del Ministro degli Interni, la Isoardi è andata avanti. L’amore che l’ha legata a Salvini è stato importante ma ora sembra aver superato quella storia, ed ha ritrovato l’amore. La notizia si sentiva nell’aria ma ora sembra che sia arrivata l’ufficialità dalle pagine del settimanale Diva e Donna, che paparazza Elisa mentre bacia Alessandro, il suo presunto nuovo fidanzato.

Elisa Isoardi e i regali arrivati a La Prova del Cuoco

Il gossip si era scatenato da giorni, ipotizzando che Elisa Isoardi aveva ritrovato l’amore. Complici alcuni regali inaspettati che sono giunti in diretta tv a La Prova del Cuoco e che avevano messo in imbarazzo la padrona di casa. Un mazzo di 100 rose e un peluche bianco potrebbero essere chiari indizi a prova dell’amore ritrovato? Alessandro, l’uomo con cui è stata paparazzata, è lui il famosissimo O.B., che si è firmato nei bigliettini?