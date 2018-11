Matteo Salvini ed Elisa Isoardi si sono lasciati, è ufficiale: il messaggio di lei

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati: l’annuncio ufficiale sui social

È finita tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini. A dare ufficialmente l’annuncio è stata stamattina la presentatrice de La Prova del Cuoco in persona. Servendosi dei suoi spazi sui social, dopo aver condiviso una foto di lei e il Ministro su Instagram, la Isoardi ha pubblicato un breve e conciso messaggio dove, appunto, confermava la fine della sua storia. Sono parole prive di rancore quelle di Elisa che, tuttavia, lasciano trasparire una certa malinconia. Di una presunta crisi tra i due, di fatto, si mormorava da tempo ma solo oggi, come abbiamo visto, abbiamo avuto la conferma della fine di questo amore.

“Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”. Con queste parole Elisa Esordi ha cominicato al mondo di aver chiuso la sua relazione con Matteo Salvini. Prove di convivenza fallite dunque per i due che, proprio recentemente, avevano deciso di prendere casa insieme a Roma. Noi, ovviamente, non sappiamo per quale motivo abbiano deciso di separarsi. Se e qualora altro dovesse emergere, ovviamente, saremo i primi ad aggiornarvi.

Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco: il messaggio di incoraggiamento di Matteo Salvini

Il debutto a La prova del cuoco è stato carico di emozioni e ricco di sorprese per Elisa Isordi. Tra queste, per esempio, merita di essere citato il messaggio pubblicato dal suo compagno (ormai ex) Matteo Salvini il giorno in cui Elisa si è presentata per la prima volta al pubblico della trasmissione. “Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con La Prova del Cuoco” aveva scritto il Ministro su Twitter “In bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana”