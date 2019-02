Elisa Isoardi fidanzata? Un mazzo di 100 rose a La Prova del Cuoco

Elisa Isoardi fidanzata? Il regalo inaspettato a La Prova del Cuoco

Una nuova sorpresa arriva a Elisa Isoardi durante la diretta de La Prova del Cuoco di martedì 19 febbraio. La conduttrice ha ricevuto un mazzo di 100 rose, privo però di bigliettino. La stessa conduttrice si è detta sorpresa dall’arrivo di un nuovo pensiero, dopo il regalo del giorno di San Valentino. Sembra dunque che la bella Elisa abbia un nuovo amore dopo la fine della storia con il Vice Premier, Matteo Salvini, oppure ha un ammiratore segreto che sta facendo di tutto pur di sorprenderla. “Non so chi è“, ha affermato la conduttrice appena ricevuto il pensiero così romantico e speciale. Sarà la stessa persona che le ha regalato un peluche di orso bianco a San Valentino e che si è firmato con O.B.? Non sappiamo nulla con sicurezza anche perché la stessa Isoardi appare sempre più dubbiosa circa l’identità del nuovo ammiratore.

Elisa Isoardi e i regali a La Prova del Cuoco

La presentatrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi, è stata letteralmente sorpresa dall’arrivo in studio di un bellissimo regalo per il giorno di San Valentino. Il misterioso pretendente ha voluto regalarle un peluche di orso accompagnato da un bigliettino firmato O.B. La Isoardi non si aspettava minimamente l’arrivo di una sorpresa così bella, e tutta emozionata e imbarazzata ha continuato la trasmissione. “Io dormo con i peluche…“, così ha spiegato Elisa, dando un significato importante al pupazzo ricevuto in regalo.

Elisa Isoardi ha un nuovo amore?

Dopo la fine della storia d’amore con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha ricevuto diversi regali durante le diretta del cooking show di Rai 1, La Prova del Cuoco. La presentatrice, subentrata ad Antonella Clerici, sta facendo parlare di sé e della sua vita sentimentale. La Isoardi ha ritrovato l’amore dopo Salvini? Oppure ha un ammiratore segreto che le fa recapitare dei stupendi mazzi di fiori direttamente in studio? Per ora non è dato saperlo, neanche Elisa sembra sappia chi le sta dando tutte queste attenzioni.