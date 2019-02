Elisa Isoardi in imbarazzo a La prova del cuoco: il regalo inaspettato

Elisa Isoardi: regalo a sorpresa a La Prova del Cuoco, la presentatrice in imbarazzo

La presentatrice de La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi, è stata letteralmente sorpresa dall’arrivo in studio e in diretta tv di un regalo per il giorno di San Valentino. La Isoardi, reduce da una lunga e appassionante storia d’amore con Matteo Salvini, ha ricevuto un regalo inaspettato durante la diretta del programma di Rai 1 durante la giornata di San Valentino. Il misterioso pretendente ha voluto regalare alla conduttrice un peluche di orso, il tutto accompagnato da una carta rosso fuoco e da un bigliettino altrettanto misterioso, in cui non compare una firma ma solo un messaggio d’amore dedicato direttamente ad Elisa. La Isoardi non si aspettava minimamente la sorpresa. Si è mostrata estremamente emozionata ed imbarazzata. Chi sarà il fortunato che ha voluto gridarle la sua vicinanza?

Elisa Isoardi sorpresa in diretta tv da un regalo speciale: il significato

Il viso paonazzo e la voce tremolante sono sintomi importanti. E Elisa Isoardi è rimasta senza parole dopo aver ricevuto un regalo speciale in diretta tv a La Prova del Cuoco. La presentatrice, subentrata nel cooking show dopo l’addio di Antonella Clerici, sta stupendo il pubblico che la supporta giorno dopo giorno. La sua esposizione mediatica però è aumentata negli ultimi mesi, dopo la notizia della rottura con il Vice Premier Matteo Salvini. Dopo un possibile riavvicinamento, i due sembrano aver detto fine al loro rapporto. Imbarazzata ed emozionata per il regalo ricevuto, la Isoardi ha spiegato di non sapere chi fosse il mittente di quella sorpresa. “Io dormo con i peluche…“, così ha spiegato Elisa, dando un significato importante al pupazzo ricevuto in regalo.

Elisa Isoardi e Matteo Salvini: due modi diversi di festeggiare San Valentino

San Valentino: la festa degli innamorati! Gli ex Matteo Salvini e Elisa Isoardi festeggiano la giornata in modo diverso. Il Ministro degli Interni lancia un appello curioso su Instagram: “Aboliamo San Valentino!“, mentre la Isoardi riceve in diretta un regalo che farà esplodere il web. Chi sarà il mittente di una sorpresa così bella ed emozionante? Si apre la caccia al suo presunto nuovo fidanzato!