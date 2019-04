Antonella Clerici protagonista su Sky con Alessandro Cattelan: “Spacchiamo tutto”

Questa sera torna E poi c’è Cattelan. Nel secondo appuntamento di questa nuova edizione, vedremo approdare su Sky Uno uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, ovvero Antonella Clerici. La briosa ed amatissima conduttrice di casa Rai raggiungerà il giovane collega Alessandro Cattelan per una bella intervista dopo l’avventura, da poco finita, di Sanremo Young. Ma non solo, Antonellina Nazionale si cimenterà anche nel gioco OK, il follower è giusto! in cui proverà ad indovinare il numero di seguaci che alcuni celebri personaggi hanno sui profili social. Inoltre cercherà di a risolvere un Cruciverbone composto proprio su di lei. I due prima della messa in onda del programma si sono scambiati qualche battuta su Instagram.

EPCC: Antonella Clerici “finalmente insieme” ad Alessandro Cattelan

Antonella Clerici questa sera approderà su Sky Uno ospite nello show E poi c’è Cattelan. L’ex presentatrice de La Prova del Cuoco sembra molto entusiasta di partecipare nel programma Sky e nella giornata di ieri (mercoledì 17 aprile) ha condiviso un post su Instagram, scrivendo: “Domani sera ‘E poi c’è Cattelan’ 21.15 Skyuno finalmente con Alessandro Cattelan”. Dopo averlo taggato, la riposta del collega non si è fatta attendere molto: “Spacchiamo tutto”. Antonella, che nella prossima stagione tornerà al timone del suo storico programma Il treno dei desideri con Stefano De Martino, sembra entusiasta. Ma giudicando dai social non è l’unica, anche Alessandro sembra molto felice di ospitarla. Così sempre su Instagram ricorda una delle sue gaffe cult: “Volete sapere cos’è che fa la schiuma ma non è un sapone? Da domani sera nuovo episodio di EPCC con la formidabile Antonella Clerici sarà bellissimo!”. (Continua dopo il post)

Antonella Clerici: nuovo programma di cucina in arrivo?

Intanto la bionda presentatrice prima di sedersi alla scrivania di Cattelan, in occasione della cerimonia del Premio Orio Vergari ha rivelato di avere in mente un nuovissimo progetto. Si tratterebbe di un inedito programma culinario, dopo la storica Prova del Cuoco che ha condotto per diciotto anni: “Ho un progetto in testa, ma per il momento è ancora top secret”. Poi Antonella Clerici rivela: “Posso dirvi che sarà un programma di cucina, una cosa mai vista qui in Italia. Ho già tutto in mente, ma se vi dico di più, poi mi rubano l’idea…”.