Stefano De Martino con Antonella Clerici: torna Il treno dei desideri

Antonella Clerici torna con Il treno dei desideri e chiama Stefano De Martino

Tutti pazzi per Stefano De Martino in Rai. Da quando Carlo Freccero l’ha voluto come conduttore di Made in Sud su Rai 2, si stanno aprendo tante e nuove possibilità per il ballerino lanciato da Amici. Secondo quanto scrive il settimanale Spy, il napoletano sarebbe in lizza per affiancare Antonella Clerici nella nuova edizione de Il treno dei desideri. Dopo il flop di Portobello Antonellina vorrebbe tornare in tv con un suo vecchio cavallo di battaglia, andato in onda per tre stagioni, dal 2006 al 2008. Accanto alla Clerici c’è stato in passato Ascanio Pacelli, l’ex concorrente del Grande Fratello nonché marito di Katia Pedrotti. In vista di un nuovo appuntamento, però, sarebbero in pole position altri nomi, tra cui quello di Stefano. Che dovrebbe vedersela con altri due rivali: Emanuele Filiberto di Savoia e Giovanni Caccamo. Chi la spunterà? La presenza di De Martino sembra la più papabile vista la recente ospitata a Sanremo Young, altro format della Clerici.

Stefano De Martino in pole position anche per Sanremo 2020

Oltre alla probabile partecipazione a Il treno dei desideri con Antonella Clerici, Stefano De Martino è pure in lizza per il Festival di Sanremo 2020. A quanto pare si sta pensando di affidare al 29enne la conduzione del Dopofestival, magari in coppia con la moglie ritrovata Belen Rodriguez. In realtà la soubrette argentina potrebbe affiancare anche Amades – probabile conduttore della kermesse – dopo l’ottimo riscontro ottenuto nel 2011 e nel 2012.

Stefano De Martino si gode il successo di Made in Sud

In attesa di saperne di più, Stefano De Martino si gode il successo di Made in Sud. Lo show comico è seguito ogni lunedì sera da quasi due milioni di telespettatori, nonostante la spietata concorrenza (da un lato le fiction di Rai Uno, dall’altra i reality show di Canale 5). La rete è molto soddisfatta del lavoro di Stefano e Fatima Trotta tanto che la nuova edizione del programma napoletano è stato allungato di ben due puntate. Non solo: da martedì 23 aprile Stefano affiancherà Andrea Delogu su Radio 2 per commentare la nuova edizione di The Voice.