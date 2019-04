Belen e Stefano a Sanremo 2020 con Amadeus: l’ultimo gossip

Belen e Stefano ultimi gossip e news: la coppia al Festival di Sanremo 2020

Dopo il ritorno di fiamma – avvenuto quattro anni dopo la separazione – Belen e Stefano sono pronti per il Festival di Sanremo. Secondo quanto scrive il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 12 aprile, la Rodriguez e l’ex ballerino di Amici sono in pole position per condurre il Dopofestival nel 2020. Il Festival di Sanremo è invece nelle mani di Amadeus: come scrive anche Chi la trattativa è ormai fatta, mancano solo le firme e successivamente verrà comunicata l’ufficialità. Accanto a questo inedito terzetto non ci sarà Carlo Conti che era in lizza per ricoprire il ruolo di direttore artistico dopo il successo delle edizioni 2015, 2016, 2017. A quanto pare il conduttore toscano ha preferito declinare l’invito per dedicarsi ad altri progetti televisivi. Proprio come Claudio Baglioni che, nonostante gli ottimi ascolti ottenuti nel 2018 e nel 2019, ha scelto di tornare a dedicarsi solo ed esclusivamente alla musica.

Belen Rodriguez torna al Festival di Sanremo 2020

La conduzione del Dopofestival sarebbe un ritorno all’Ariston per Belen Rodriguez, che deve tanto alla kermesse musicale più famosa d’Italia. La sud americana ha già condotto le edizioni del 2011 e del 2012 accanto a Gianni Morandi e Elisabetta Canalis. Per Stefano De Martino, invece, si tratterebbe di una novità assoluta nonché una tappa importante per il suo nuovo percorso da conduttore, iniziato tempo fa ad Amici e culminato con l’arrivo a Made in Sud. In attesa di saperne di più Belen e Stefano si godono la ritrovata armonia col figlio Santiago, che di recente ha compiuto sei anni.

Belen e Stefano hanno già lavorato insieme in tv

L’eventuale partecipazione al Dopofestival non sarebbe il primo lavoro insieme per Stefano e Belen. Il napoletano e l’argentina si sono innamorati proprio grazie ad un programma tv: Amici di Maria De Filippi. Successivamente sono stati colleghi in altri due format Mediaset: Pequenos Gigantes e Selfie-Le cose cambiano. Senza dimenticare le varie campagne pubblicitarie e televisive che hanno visto Belen e Stefano protagonisti sui giornali e in tv.

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme

Stefano e Belen sono tornati insieme ma hanno preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali su questo riavvicinamento. I due hanno scelto di parlare con i gesti, più che mai eloquenti. L’ultimo? Sia la Rodriguez sia De Martino hanno rimesso la fede nuziale al dito e non hanno fatto nulla per nasconderla, come accaduto nell’ultima ospitata da Mara Venier a Domenica In.