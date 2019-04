Belen e Stefano vicini e complici al compleanno di Santiago: la foto

Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili: insieme anche al compleanno di Santiago (FOTO)

Non ci sono più dubbi: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme. Lo hanno fatto intendere in TV, nelle ultime interviste rilasciate e sui social. Rispetto al passato, però, la loro intenzione è quella di tutelare il più possibile il loro rapporto, evitando di dare in pasto al gossip momenti e informazioni riguardanti la loro vita privata. I fan della coppia, però, vogliono saperne di più e, per questo motivo, non si perdono un aggiornamento, foto o video postati dai diretti interessati su Instagram. L’ultimo a dare ai seguaci di Stefano e Belen del materiale interessante? Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen, presente oggi alla festa di compleanno di Santiago, ha condiviso sul suo profilo uno scatto dell’evento dove, come i più attenti hanno notato, si vedono De Martino e Belen seduti l’uno accanto all’altra, complici e vicini come due perfetti piccioncini.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino festeggiano il figlio Santiago: la foto che li ritrae insieme

Il compleanno del piccolo Santiago, in realtà, è stato ieri. Il figlio di Belen e Stefano, tuttavia, ha festeggiato in grande stile i suoi sei anni oggi. Con lui c’erano i suoi amici e le persone più care, compresi mamma e papà. Nella foto pubblicata da Jeremias Rodriguez, come accennato sopra, si vede appunto la Rodriguez seduta accanto a Stefano De Martino. L’immagine di loro due insieme sembra dire più di mille parole. Non a caso, come qualcuno ha notato, il party per il compleanno di Santiago è stato spostato non in un giorno qualsiasi, ma è stato organizzato oggi, quando entrambi i genitori potevano essere presenti.

Stefano De Martino e la dolce dedica al figlio Santiago

Stefano De Martino, ieri, su Instagram ha voluto fare pubblicamente gli auguri a suo figlio Santiago. “Sei la parte migliore di me, di noi”, ha scritto l’ex ballerino di Amici. Parole importanti le sue che, adesso più che mai, sanno di famiglia.