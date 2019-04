Belen festeggia il compleanno di Santiago, Cecilia non c’è: ecco perché

Belen Rodriguez festeggia il compleanno di Santiago: Cecilia Rodriguez assente

Oggi è un giorno importante per la famiglia Rodriguez – De Martino. Come i fan della coppia sapranno benissimo, sei anni fa nelle loro vite faceva irruzione un bellissimo bimbo di nome Santiago. Per questo motivo Belen, tra una prova di Colorado e l’altra, è riuscita a passare la pausa pranzo a casa, a festeggiare il compleanno di Santiago insieme alla sua famiglia. All’appello, tuttavia, mancava la sorella minore Cecilia Rodriguez. Il motivo della sua assenza? Lei e Ignazio Moser, in questo momento, si trovano negli Stati Uniti, e sono in viaggio verso Los Vegas. Il suo cuore, però, è rimasto in Italia, dal piccolo Santi e alla sua festa.

Cecilia Rodriguez assente al compleanno di Santiago: sui social la dedica speciale al figlio di Belen

Cecilia Rodriguez, pur non essendo a casa con i suoi, non ha certo dimenticato il compleanno del suo adorato nipote oggi. Lontano dagli occhi ma non dal cuore, tant’è che su Instagram la sorella di Belen ha dedicato in bellissimo messaggio di auguri al suo Santiago. “Come sai non ci sarò per il tuo compleanno, e sai anche che mi dispiace da morire, ma penso che ci siano anche gli altri giorni per godere della tua presenza”, ha scritto Cecilia sul suo profilo. “Che tu possa essere sempre questo bambino meraviglioso che sei, sei il regalo più bello che la vita ci ha regalato”, ha poi aggiunto la Rodriguez.

Stefano De Martino e gli auguri a Santiago: “Sei la parte migliore di me”

Parole dolcissime nei confronti di Santiago sono state scritte oggi anche da Stefano De Martino. “6 anni fa a quest’ora sei arrivato tu, da quel giorno tutti i giorni ti penso, ti amo e ti vedo crescere. Sei la parte migliore di me, di noi. Buon compleanno amore mio”, ha scritto il conduttore di Made in Sud in un post pubblicato su Instagram che, in pochi minuti, ha raggiunto un numero incredibile di like.