Stefano De Martino, Made in Sud: sarà il conduttore, la conferma

Stefano De Martino sarà conduttore dell’edizione 2019 di Made in Sud. Arriva la conferma dal direttore di Rai 2 Carlo Freccero

Negli scorsi giorni l’indiscrezione si è diffusa velocemente: Stefano De Martino è in pole position per il ruolo di conduttore della nuova edizione 2019 di Made in Sud, programma comico di Rai 2 che dopo il cambio al timone di Gigi e Ross, ha patito non poco in termini di ascolti (molto discussa fu la scelta di affidarlo a Gigi d’Alessio). Oggi arriva la conferma. L’indiscrezione si è tramutata in certezza: il danzatore sbocciato ad Amici, sotto l’ala protettrice di mamma chioccia Maria De Filippi, sbarca sulla seconda rete del servizio pubblico e presenterà Made in Sud. A dare la news è stato il neo direttore di Rai 2, Carlo Freccero.

“Il 25 febbraio ripartirà Made in Sud con Stefano De Martino”

“Il 25 febbraio ripartirà Made in Sud con Stefano De Martino”, ha dichiarato Carlo Freccero in un’intervista rilasciata a Panorama. Ghiottissima occasione per l’ex ballerino di Amici, che, dopo l’esperienza in veste d’invitato nella scorsa edizione de L’Isola dei Famosi e, prima ancora, come mentore a Selfie (programma condotto da Simona Ventura, altra pallino di Freccero), avrà l’opportunità di condurre un programma ‘tutto suo’.Lo show andrà in onda dagli studi Rai di Napoli e sarà trasmesso in prima serata, come poc’anzi scritto, da lunedì 25 febbraio 2019.

Stefano De Martino e il gossip con Belen: il danzatore tra televisione e amore

Stefano De Martino non solo continua a fare notizia per i nuovi progetti sul piccolo schermo, ma anche per la sua vita sentimentale. Attorno a lui il gossip non dorme mai. Soprattutto dopo che Belen Rodriguez è tornata dal viaggio in Argentina, terra d’origine in cui ha sostato per più di due settimane e in cui ha affermato di aver trovato nuove consapevolezze. E appena rientrata nel Bel Paese si è mostrata a un evento modaiolo di Milano, al fianco dell’ex marito. Abbracci e sorrisi, altrimenti detto: complicità. I rumors sono sempre più chiassosi: ‘Belen e Stefano molto probabilmente hanno deciso di riprovarci, la Rodriguez dopo il viaggio in Sud America si è convinta’. Sarà vero?