Stefano De Martino e Belen abbracci e complicità: ‘qualcosa è cambiato’

Stefano De Martino e Belen complici: i due abbracciati e vicini. La Rodriguez: dopo il viaggio alla ricerca di se stessa in Argentina ‘qualcosa è cambiato’

‘Qualcosa è cambiato’, recita un celebre titolo cinematografico, dove un arrembate Jack Nicholson riscopre le tenere dolcezze dell’amore. Chissà se anche per Stefano De Martino e Belen sta succedendo la stessa cosa e se ‘qualcosa è cambiato’ pure per loro. Gli ultimi segnali sembrano dire di sì. Nelle scorse ore i due chiacchierattissimi ex coniugi sono stati immortalati insieme a un evento modaiolo sui Navigli, a Milano. Certo non è la prima volta che da quando si sono lasciati vengono ripresi uno a fianco dell’altra, anche perché si vedono spesso per il bene del figlio Santiago. In più, passato il delicato periodo della separazione, pian piano hanno ricucito il rapporto umano e hanno lasciato alle spalle gli attriti. Pare però che ora ci sia dell’altro…

Il gossip milanese sussurra che la complicità è alle stelle

All’evento Stefano e Belen non solo si sono seduti vicini per bere un drink in compagnia di amici, ma si sono anche abbracciati, tra sorrisi e sguardi dolci. La Rodriguez ha addirittura postato tra le sue Stories uno scatto con il danzatore, cosa che non avveniva da tempo. Il gossip milanese sussurra che la complicità è alle stelle. E che qualcosa possa essere cambiato tra l’ex coppia, soprattutto dopo il viaggio in Argentina della Rodriguez. La modella ha trascorso più di due settimane nella terra d’origine, riscoprendo se stessa e tornando in Italia con consapevolezze nuove, come lei stessa ha dichiarato. Che quelle sicurezze riguardino il suo futuro sentimentale? Che riguardino magari proprio De Martino? Che sia arrivato il momento di ricongiungere la famiglia?

Stefano De Martino, l’intervista sui suoi amori: Emma Marrone, Gilda e Belen)

Mentre Belen era in Argentina alla ricerca di se stessa (con tanto di gossip al seguito: vedi la voce sull’imprenditore Giancarlo e quella sul calciatore Lavezzi), De Martino chiariva una volta per tutte la sua situazione sentimentale, rilasciando una lunga intervista. Nel dettaglio si è dichiarato single (dunque smentito il fidanzamento con Chiara Scelsi) e ha parlato delle donne che gli hanno rapito il cuore in passato: Emma Marrone, Gilda Ambrosio e naturalmente Belen.