Stefano De Martino, intervista fiume sulle ‘sue’ donne: Belen, Gilda, Emma

Stefano De Martino, intervista fiume sulle ‘sue’ donne: Belen Rodriguez (‘Siamo una famiglia’), Gilda (‘L’unica che ho frequentato…’), Emma Marrone (‘Bravissima’). Poi le parole sul futuro ad Amici e sul rapporto con Fabrizio Corona

Stefano De Martino, per la prima volta da diversi mesi a questa parte, fa chiarezza sui suoi rapporti sentimentali, spiegando nel dettaglio la sua situazione amorosa attuale e quella passata. Il danzatore partenopeo si è confessato a Fanpage,it, attraverso il brillante format ideato dalla testata che gira all’intervistato le domande sul suo conto più frequenti su Google. La prima curiosità riguarda Amici di Maria De Filippi: “Si tratta del programma che mi ha lanciato. Non pensavo di fare televisione, poi un po’ per esigenza, un po’ per curiosità, mi sono ritrovato a fare i provini per Amici. Mi ha cambiato la vita. Se ci sarò nella prossima edizione? Non credo”. Si passa sul versante delle relazioni, argomento sempre stuzzicante per i fan. Quanto c’è di vero sulle voci di fidanzamento con Chiara Scelsi? “No, non sono fidanzato. In questo momento, Santiago è il mio fidanzato. È la cosa migliore che ho fatto. Mio figlio e io siamo un po’ fratelli. Dico un po’ perché a volte devo fare per forza di cose il padre, perché non va bene essere troppo amici dei figli”.

Belen, Gilda Ambrosio e la chirurgia estetica: le verità di Stefano De Martino

Inevitabile toccare il tasto Belen. “No, non sono tornato con Belén – taglia corto Stefano – Non siamo tornati insieme ma siamo comunque una bella famiglia. È importante trasmettere ai figli un’unione familiare che va al di là del rapporto tra uomo e donna che può cambiare negli anni. Se ho lasciato Belén? È successo anche questo”. Il danzatore ammette poi per la prima volta di aver frequentato Gilda Ambrosio: “L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”. L’argomento scivola sulla chirurgia estetica, pratica a cui è ricorso durante gli anni: “Ero molto più brutto, ma il risultato è quello che conta. Il primo intervento l’ho fatto al naso perché me l’ero spaccato. Ho messo a posto qual cosina, tipo i denti”.

Stefano De Martino: la storia con Emma Marrone e il rapporto con Fabrizio Corona

De Martino, seppur in maniera rapida, spende qualche parola anche su Emma Marrone: “La storia con Emma è un’altra storia che è nata sotto i riflettori. È una mia ex fidanzata, una cantante bravissima”. Infine il danzatore riserva delle dolci parole al ‘rivale in amore’ Fabrizio Corona: “Con lui siamo stati antagonisti sentimentalmente per la storia con Belén. In realtà, con Fabrizio ho un buon rapporto adesso. Quando lo incontro chiacchieriamo, ci siamo molto divertiti durante alcuni eventi in cui ci siamo incrociati. Trovo che sia brillante e simpatico, e mi dispiace davvero per quello che gli è successo perché penso che la cosa più tragica della sua vita sia il fatto di avere un figlio e di non esserselo potuto godere per anni”.