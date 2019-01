Belen Rodriguez incontra la nuova fiamma di Stefano De Martino: le foto

Belen incontra (per caso) la nuova fiamma di Stefano De Martino: la scena non sfugge all’occhio vigile dei paparazzi

Che Stefano De Martino sia ufficialmente fidanzato con la modella Chiara Scelsi pare esserne sicuro il settimanale Chi. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, che ha pubblicato altre foto della coppia, nell’ultimo numero in edicola ha parlato della ragazza riferendosi a lei come la “Nuova fidanzata di Stefano De Martino”. Il ballerino però, almeno fino ad ora, non è mai intervenuto per confermare (o smentire) il gossip sul suo conto. La vera notizia di oggi, comunque, rimane un’altra, ovvero: l’incontro – casuale – tra Chiara e Belen tra le vie di Milano. Cosa si saranno dette? Non lo sappiamo. La scena, tuttavia, non è sfuggita certo ai paparazzi che si trovavano sul posto.

Belen Rodriguez e Chiara Scelsi si incontrano a Milano: le foto pubblicate da Chi

Chiara Scelsi e Belen Rodriguez si sono incontrate a Milano. I fotografi le hanno sorprese mentre entrambe, nello stesso negozio, erano intente a fare shopping. Chiara era da sola ma poco prima, stando a quanto riportato da Chi, la modella aveva pranzato proprio insieme a Stefano De Martino. Tra lei e il ballerino sembrerebbe esserci proprio del tenero ma, al momento, sul tipo di rapporto che li unisce e sui loro sentimenti entrambi hanno fatto trapelare poco. Stefano, d’altronde, dopo la storia con Belen è sempre stato molto restio al gossip. Basta pensare, per esempio, al suo legame con Gilda Ambrosio che, tra smentite e indiscrezioni, non è mai stato confermato pubblicamente dai diretti interessati.

Stefano De Martino, chi è la presunta nuova fidanzata? Tutto quello che sappiamo su Chiara Scelsi

La nuova fiamma attribuita a Stefano De Martino, come anticipato sopra, si chiama Chiara Scelsi. Ha 22 anni, fa la modella ed è molto conosciuta sia a livello nazionale che internazionale. I due sono stati avvistati sempre più spesso insieme e, per molti, fanno già coppia fissa.