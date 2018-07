Gilda Ambrosio smentisce la storia con Stefano De Martino: “Siamo amici”

By

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino sono fidanzati? Lei smentisce tutto e chiarisce quali sono i sentimenti per il ballerino

Sulla presunta storia d’amore tra Gilda Ambrosio e Stefano De Martino tanto si è mormorato in questi giorni. Le ultime indiscrezioni, nello specifico, pare che vedrebbero i due felicemente innamorati. Sempre secondo questa tesi, inoltre, entrambi starebbero facendo di tutto per mantenere la loro storia segreta (e preservare così il loro sentimento proteggendolo dagli occhi dei più curiosi). Sulla questione, però, oggi ha detto la sua proprio Gilda Ambrosio. Lei e Stefano De Martino? “No comment” ha risposto l’influencer che alla fine, stuzzicata sull’argomento, ha rivelato quelli che sono i suoi sentimenti per Stefano e di che tipo è il rapporto che la lega a lui.

Gilda Ambrosio: io e Stefano De Martino? “Ci vogliamo bene ma siamo solo amici”

In un’intervista pubblicata dal settimanale Grazia, a Gilda Ambrosio è stato chiesto di parlare di quelli che sono gli attuali rapporti con Stefano De Martino. Secondo alcune voci, infatti, i due sarebbero felicemente fidanzati. Ma quanto c’è di vero in tutto questo? A tal proposito Gilda Ambrosio ha affermato: io e Stefano De Martino? “Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la’ persona? Che però non è il tuo fidanzato”. Nessun legame sentimentale dunque tra i due, solo una tenera e solida amicizia.

Stefano De Martino e il rapporto con Belen Rodriguez: il ballerino ancora innamorato dell’ex moglie?

Al centro del gossip, di recente, Stefano De Martino c’è finito anche a causa del suo rapporto con l’ex moglie Belen. Il motivo? Fonti vicine al ballerino avrebbero fatto sapere al settimanale Oggi che Stefano, al momento, è ancora fortemente innamorato della Rodriguez. La sua vicinanza a Gilda Ambrosio? Sempre secondo questa tesi avrebbe come scopo solo una cosa: quella di fare ingelosire Belen e farla ritornare sui propri passi.