Belen di nuovo insieme a Giancarlo: solo amici o gatta ci cova? Le ultime news

Belen Rodriguez single o di nuovo fidanzata? Le ultime news sulla showgirl

Belen Rodriguez è ancora single o nella sua vita, come voci sempre più insistenti sul suo conto suggeriscono, qualcuno ha di nuovo fatto breccia nel suo cuore? Di recente, per esempio, si era parlato di un presunto flirt con il calciatore Ezequiel Lavezzi detto “Pocho”. I due, stando a quanto emerso, avrebbero passato insieme le vacanze di Capodanno. Con loro c’erano anche diversi amici, ma sui giornali e i siti di gossip si è parlato solo del loro feeling sospetto. Negli stessi giorni in cui si è parlato di Belen e Lavezzi, però, sui social un’altra foto stava facendo parlare i fan della Rodriguez. Un amico della showgirl, tale Giancarlo, sul suo profilo ha pubblicato un’immagine con lei scrivendo: “La mia nuova fidanzata”.

Belen Rodriguez di nuovo insieme all’amico Giancarlo: solo amici o qui gatta ci cova?

Certo è che, ad oggi, un solo post (magari anche ironico) a noi ci sembra poco per parlare di una nuova e segreta storia d’amore. Quello che ci ha incuriosito, per quanto riguardo la vicinanza tra Belen e Giancarlo, è che nella sua ultima stories su Instagram la Rodriguez pochi minuti fa è ritornata a taggare l’uomo. Segno dunque che, per il momento, l’argentina sta trascorrendo la serata con lui. Bisogna dire che, ad onor del vero, l’ex di Stefano De Martino ha taggato anche un’altra sua amica. Belen non è sola con Giancarlo e, anche se fosse, forse è comunque ancora presto per parlare di coppia.

Belen Rodriguez rientra in Italia dopo le vacanze e scrive

Non sappiamo esattamente cosa sia successo a Belen in Sud America durante le sue vacanze di fine anno. Qualcosa di speciale, però, deve averla travolta. Al suo rientro, infatti, la Rodriguez ha pubblicato un lungo messaggio sui social dove si diceva felice per quello che aveva vissuto lì.