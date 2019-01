Belen toglie il fiato: rientro in Italia, pianto e vita rivoluzionata

Belen Rodriguez da togliere il fiato, il rientro in Italia: il pianto e la vita rivoluzionata. “Letteralmente sconvolta, ferite cancellate”

Belen Rodriguez, dopo aver trascorso più di due settimane nella sua terra d’origine, sta rientrando in Italia. Un viaggio importante per la modella argentina. Una sorta di ritorno alla scoperta delle origini, delle radici. Memorie, incontri con il ‘passato’, recupero di ricordi d’infanzia: questo ha significato per la showgirl la vacanza. Un periodo che, inoltre, le ha permesso di dare una svolta alla sua vita, facendole vivere una rivoluzione interiore. Lei stessa ha spiegato poco fa, attraverso i suoi canali social, come i giorni vissuti in Argentina l’abbiano cambiata profondamente.

“Rientro nella magia della mia vita con una consapevolezza diversa”

“Oggi rientro a casa, tante lacrime di felicità scorrono sulle mie guance come laghi eterni“, esordisce Belen, in un messaggio fatto apparire tra le sue Instagram Stories. “E ricordo ogni secondo e sorrido – aggiunge la showgirl-. Torno a casa con una libertà riconquistata, infinita. Una sensazione meravigliosa”. La modella ha acquisito maggiore sicurezza, più certezze: “Rientro nella magia della mia vita con una consapevolezza diversa, torno a casa con l’anima piena di stelle, di cieli infiniti, di onde che mi hanno letteralmente sconvolta, sorrisi che mi hanno cancellato ferite, abbracci che mi hanno dato conforto, mani che si sono incrociate e tenute forte, sguardi che mi hanno fatto credere di nuovo in me stessa.”

Belen Rodriguez, il gossip la insegue anche oltreoceano

“Ho respirato, sono tornata a respirare piano, godendo serenamente di ogni respiro“, conclude Belen. Durante la sua vacanza, nonostante fosse dall’altra parte del globo, non sono mancati i gossip su di lei. Infatti, si sono rincorse le voci di un flirt tutto in salsa ‘argentina’ che l’ha vista chiacchierata assieme al calciatore Lavezzi. La voce si è diffusa dopo che le compagnie di amici del giocatore e quelle di Belencita hanno trascorso dei giorni assieme. Un altro bisbiglio ha sussurrato di una sua vicinanza a un amico del giocatore ex Napoli, un imprenditore partenopeo.