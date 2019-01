Gossip Belen Rodriguez e Lavezzi stanno insieme? Il gossip di Chi

È tempo di nuove passioni per Belen Rodriguez. Dopo l’addio definitivo ad Andrea Iannone, fidanzato degli ultimi tre anni, la showgirl è volata in Sud America insieme ad alcuni amici. Tra questi Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli, che conosce da tempo Belù. Ma solo in questi giorni i due si starebbero guardando con occhi diversi. A riportare il gossip è il settimanale Chi, che nel numero in edicola mercoledì 9 gennaio racconta le ultime peripezie della conduttrice Mediaset. Come si legge sul magazine di Alfonso Signorini, Belen e Lavezzi si conoscono da tempo ma ora che sono entrambi single potrebbe nascere una love story tra i due.

Belen e Lavezzi in vacanza insieme in Uruguay

Belen Rodriguez è volata in Argentina per Capodanno con due amiche, le modelle Milca e Silvina, e il collega di Tu si que vales Martin Castrogiovanni. Negli scorsi giorni il gruppo si è spostato in Uruguay, dove c’è pure la compagnia di Lavezzi. I due gruppi di argentini, quello di Lavezzi e quello di Belen, sono diventati inseparabili in queste ultime due settimane. Anche le amiche milanesi della Rodriguez, che aspettavano il suo ritorno in Italia prima dell’Epifania, hanno perso le tracce della showgirl che, nel frattempo, ha scritto su Instagram: “Nel mio mondo sono piena di energia positiva”. Con Lavezzi sarà vero amore?

Ezequiel Lavezzi: che cosa fa oggi l’ex calciatore del Napoli

Lavezzi, calciatore argentino, è attualmente un attaccante della squadra cinese Hebei China Fortune. In passato ha giocato a lungo in Italia, prima a Genoa e poi a Napoli. Successivamente è stato per quattro anni al Paris Saint-Germain. Ezequiel è padre di un bambino, Thomas, nato da una precedente relazione conclusa da tempo.