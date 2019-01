Belen, affetto con Giancarlo. L’imprenditore: “Mia nuova fidanzata”

Belen, affetto con Giancarlo. L’imprenditore napoletano in Sud America con la modella: “Mia nuova fidanzata”. Il gossip attorno alla Rodriguez non dorme mai

Anche oltreoceano il gossip non abbandona Belen Rodriguez. La modella che sta passando delle vacanze tra l’Argentina e l’Uruguay, pochi giorni fa è finita al centro della cronaca rosa. I sussurri hanno spifferato che ci potrebbe essere del feeling con il calciatore ex Napoli ‘Pocho’ Ezequiel Lavezzi, anch’esso argentino e al momento, assieme ad alcuni suoi amici, in compagnia proprio di Belencita. E a proposito degli amici del ‘Pocho’, ecco Giancarlo, imprenditore napoletano attivo nel settore della ristorazione che nelle scorse ore ha pubblicato sui social una foto in cui la Rodriguez lo abbraccia affettuosamente. “Mi nueva novia (La mia nuova fidanzata, ndr)”, le parole di Giancarlo a commento dello scatto….

Lavezzi e l’amico imprenditore Giancarlo: Belen ‘contesa’

Quasi sicuramente si tratta di un commento simpatico e non impegnativo. Chissà, però… Spesso capita che si guardi il dito e si perda di vista la luna. E se Lavezzi fosse il dito e Giancarlo la luna? Tempo al tempo. Intanto Belen e il calciatore, con i due gruppi di amici, stanno passando dei giorni spensierati e allegri nelle terre d’origine, in barba al gossip. Nel frattempo, un’altra persona vicina alla Rodriguez ha fatto alzare il volume del chiacchiericcio rosa nelle ultime ore: Stefano De Martino. Il danzatore lanciato da Amici di Maria De Filippi ha rilasciato una ghiotta intervista in cui ha parlato a ruota libera delle ‘sue’ donne. Belen, Gilda Ambrosio, Emma Marrone…

Stefano De Martino, le parole sulle ‘sue’ donne: Belen Rodriguez, Gilda Ambrosio ed Emma Marrone. Oggi? “Single”

Stefano De Martino nelle scorse ore si è confidato a Fanpage.it, dichiarandosi single (dunque nessun fidanzamento ufficiale con Chiara Scelsi). Dopodiché ha ripercorso le love story più importanti che ha vissuto. Naturalmente non poteva mancare quella con l’ex moglie Belen. Poi si è passati a Gilda Ambrosio, l’unica che ha frequentato realmente dopo il naufragio delle nozze. Infine è tornato a parlare della cantante Emma Marrone.