Stefano e Belen, la Venier nota la fede: la reazione di De Martino

Stefano e Belen sono tornati insieme: a Domenica In Mara Venier nota la fede al dito di De Martino

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme e questo sembra ormai essere una certezza. La coppia, protagonista del mondo del gossip, non ha mai confermato esplicitamente questo ritorno di fiamma. Sono diversi, però, i dettagli che non si potevano non notare. In particolare, Stefano da qualche tempo appare con la fede al dito. Questo sicuramente è un dettaglio che non può passare inosservato, neppure agli occhi di Mara Venier. Ospite a Domenica In, il conduttore di Made in Sud non è costretto a rispondere a domande riguardanti la sua vita sentimentale, ma prima dell’entrata di Fatima Trotta, la padrona di casa fa un piccolo commento. “Ti sei messo la fede, zia nota tutto, l’ultima volta non ce l’avevi”, afferma felice Mara. La conduttrice ammette di riuscire a notare qualsiasi dettaglio e sicuramente questo non poteva passarle inosservato. Non solo, la Venier appare molto felice per Stefano, a cui è molto affezionata.

Stefano De Martino con la fede al dito: la reazione di fronte alle parole di Mara Venier

Prima dell’entrata di Fatima, con cui Stefano conduce Made in Sud, Mara fa notare al pubblico un dettaglio importante. La conduttrice fa presente che al dito di De Martino c’è proprio la fede. Non è la prima volta che il conduttore appare con l’anello, da cui si era separato diverso tempo fa. Non appena la Venier fa notare questo dettaglio, ecco che Stefano non riesce a trattenere un sorriso, guarda la fede e ammette che, l’ultima volta che era stato ospite a Domenica In, non portava appunto la fede. Si tratta sicuramente dell’ennesima conferma per i fan della coppia, che speravano in questo ritorno di fiamma. Ma a togliere ogni dubbio ci ha pensato, in realtà, il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez. Intanto, a Domenica In Mara non può aprire un sipario divertente con Stefano e Fatima. Le due donne riescono, insieme, a far vedere i pettorali del ballerino al pubblico.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme: la conferma di Jeremias Rodriguez

Ospite a Verissimo, Jeremias ha confermato il ritorno di coppia di Belen e Stefano. Il giovane Rodriguez non ha potuto smentire questa bellissima notizia, che da ormai diverse settimane è protagonista del gossip. “Sono tornati insieme. È una bellissima notizia soprattutto per Santiago”, ha affermato Jeremias nello studio di Silvia Toffanin.