Stefano De Martino arruolato a The Voice: ecco il ruolo. Il gossip impazza

Stefano De Martino raddoppia su Rai 2: dopo essere stato scelto dal neo direttore Carlo Freccero per la guida di Made in Sud, potrebbe sbarcare anche a The Voice, in partenza a breve (data ufficiciale d’inizio del talent è il 23 aprile). Questo è quel che mormora il gossip rimbalzato in rete nelle ultime ore. A lanciarlo su Twitter è stato il giornalista musicale e televisivo Andrea Conti, che sul social ha inoltre scritto che al fianco del danzatore partenopeo ci sarà Andrea Delogu, altro voto noto del servizio pubblico nonché moglie dell’attore Francesco Montanari. “Stefano De Martino e Andrea Delogu saranno nella squadra di #TVOI @THEVOICE_ITALY”: questo il tweet del giornalista.

The Voice e il ruolo di Stefano De Martino e Andrea Delogu: le indiscrezioni

Se la notizia dovesse trovare conferma, probabilmente per De Martino e la Delogu si configurerebbe un ruolo da ‘dietro le quinte’, con cui dare un’ulteriore sfumatura al programma che, come ormai annunciato da tempo, vedrà al timone Simona Ventura. Chiusa ormai da giorni anche la squadra dei coach. Sui celebri scranni del talent quest’anno troveremo Morgan, Gué Pequeno, Elettra Lamborghini e Gigi D’Alessio. Il compagno di Anna Tatangelo è stato l’ultimo coach annunciato. Inizialmente la scelta era ricaduta sul trapper Sfera Ebbasta, ma dopo la tragedia di Corinaldo l’Amministratore delegato Rai Fabrizio Salini ha posto il veto sul cantante. Da qui il vaglio di altre figure musicali, tra le quali ha avuto la meglio D’Alessio.

Simona Ventura conduttrice della prossima edizione di Pechino Express: le dichiarazioni del Direttore di Rai 2 Carlo Freccero

Nella giornata odierna è giunta un’altra notizia importante per quanto riguarda i programmi noti del Bel Paese. Vale a dire quella che riguarda Pechino Express che, dalla prossima edizione, dovrebbe essere affidato a Simona Ventura che scalzerebbe Costantino della Gherardesca. La news è rimbalzata in giornata dopo che Carlo Freccero alla rivista Oggi ha dichiarato: “Per Simona c’è Pechino Express, ci sono tante altre cose interessanti. Tanti bei docu-reality”.