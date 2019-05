Vittorio Grigolo ad Amici per Alberto Urso: la De Filippi confessa tutto

Anticipazioni Verissimo: Maria De Filippi parla del coach Vittorio Grigolo

Vittorio Grigolo è stato chiamato ad Amici 2019 direttamente da Maria De Filippi. La conduttrice ha rivelato a Verissimo di aver pensato immediatamente a lui quando Alberto Urso – l’amatissimo tenore di quest’ultima edizione – è entrato nella scuola. Grigolo aveva colpito Maria quando era stato invitato come ospite nel suo programma e non l’ha mai più dimenticato. Ha aspettato il momento buono per fargli la proposta di diventare coach e lui ha accettato di buon grado. È stata anche una chiacchierata con Alfonso Signorini ad averle permesso di avvicinarsi sempre di più alla lirica.

La verità su Vittorio Grigolo e Alberto Urso: ecco perché la De Filippi ha voluto ad Amici il famoso tenore

A Silvia Toffanin, Maria De Filippi ha parlato sia di Ricky Martin e del dettaglio sul marito sia di Vittorio Grigolo. Ecco cos’ha detto sul coach della squadra Blu di Amici: “L’idea di avere Vittorio Grigolo mi è venuta perché, un po’ di tempo fa, partecipò al programma e quest’anno, con l’arrivo di Alberto Urso, il cantante lirico, abbiamo aperto a questo genere”. La De Filippi ha rivelato altro sul talent show di Canale 5 durante lo speciale di Verissimo: non ha parlato solo dei due direttori artistici, ma anche di tutti coloro che hanno reso grande il programma.

Maria De Filippi e Alfonso Signorini: un incontro illuminante

Ha poi parlato di quell’incontro con Signorini che le ha permesso di vedere con occhi diversi la lirica: “Un giorno Alfonso Signorini mi ha spiegato quanto la lirica sia popolare, così mi sono accostata a quel mondo e da lì è nata l’idea di farlo venire”. Vittorio Grigolo non era presente a Verissimo: è in giro per l’Italia per lavoro assieme alla sua bellissima fidanzata.