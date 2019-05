Amici, Maria De Filippi soddisfatta del traguardo inaspettato: “Sono contenta”

Maria De Filippi parla di Amici: le confessioni a Verissimo sul talent show

Maria De Filippi anche quest’anno sarà protagonista di una puntata di Verissimo su Amici. Il talent show, giunto alla 18esima edizione, si avvia alla conclusione: domani infatti andrà in onda la semifinale. Tra una settimana quindi conosceremo il vincitore di Amici 2019. Le edizioni passate hanno portato alla luce dei talenti che sono riusciti a fare della loro passione un lavoro. Moltissimi ballerini lavorano oggi in televisione, nei teatri e in tour con star internazionali, pensiamo per esempio a Giuseppe Giofrè. Ma Maria ha un consiglio da dare a chi, invece, non riesce ad affermarsi, perché non sempre essere primi in classifica o primi ballerini è sinonimo di avercela fatta.

Amici, il consiglio di Maria ai concorrenti del suo talent show

Nello studio di Verissimo, Maria ha detto: “I ragazzi di Amici sono un po’ più fortunati degli altri perché hanno l’opportunità di vivere un anno del loro sogno e non tutti quest’opportunità ce l’hanno. La loro vita può cambiare, spero in meglio e spero che possano continuare a vivere del proprio sogno, non necessariamente diventando ragazzi che scalano le classifiche di dischi o étoile della danza”. E a onor di queste parole, la De Filippi ha proseguito: “Si può vivere di quello che ti piace anche facendo lavori che attengono a quel genere, senza necessariamente essere i primi della classe”. Come darle torto? In ben diciotto edizioni di Amici, non tutti sono diventati Alessandra Amoroso e Emma Marrone, ma tantissimi hanno oggi una carriera di tutto rispetto o che li rende comunque felici e soddisfatti. E dopo la rivelazione su Vittorio Grigolo e Alberto, Maria ha anche speso delle bellissime parole sul grande traguardo di Amici.

Maria De Filippi felice del traguardo di Amici: le parole a Verissimo

Arrivare alla 18esima edizione non era così scontato: “I ragazzi sono il centro di questo programma, ce ne sono sempre di grande talento, finché ci sono loro c’è Amici. Questa è la verità. Amici è arrivato alla 18esima edizione, sono contenta che sia diventato maggiorenne. Penso che i programmi possano diventare maggiorenni quando sono alimentati dalle persone che ci vengono”. Il merito va non solo a chi è protagonista sul palcoscenico! Dietro le quinte c’è tantissima gente che rende tutto possibile: “C’è un gran lavoro dietro. Ci sono tante persone che sono qui tutti i giorni e danno il loro affinché questo programma ci sia e lo rendono ogni anno diverso dagli altri anni”. Non perdete l’appuntamento di domani con la puntata speciale di Verissimo su Amici. Maria svelerà anche qualcosa su Ricky Martin e suo marito!