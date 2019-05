Ricky Martin, il dettaglio sul marito Jwan Yosef svelato dalla De Filippi a Verissimo

Maria De Filippi a Verissimo, le dichiarazioni su Ricky Martin

Come anticipato dal Vicolo delle News, la prossima puntata di Verissimo dedicata ad Amici di Maria De Filippi sarà ricchissima di sorprese e di dichiarazioni interessanti. Oggi un comunicato ufficiale sull’appuntamento televisivo di domani 28 maggio ha confermato tutto aggiungendo numerosissimi dettagli sull’intervista di Silvia Toffanin alla conduttrice di Canale 5. La De Filippi si è soffermata sul ruolo dei due giudici parlando non solo del loro rapporto con i concorrenti di quest’anno ma anche di quanto accadeva dietro le quinte: di Ricky Martin ha detto ad esempio che la presenza del marito Jwan Yosef è stata costante in tutte le puntate.

Ricky Martin, le parole di Maria De Filippi sul marito Jwan Yosef

“Ricky Martin – queste le parole che si leggono nel comunicato ufficiale – è stata una grande sorpresa, devo dire che è bellissimo come suo marito che dalla terza puntata era sempre dietro le quinte. È una persona molto serena, riflessiva, è impressionante la calma che ha. I ragazzi all’inizio lo hanno vissuto come un sogno e poi pian piano si sono abituati, ma è stata una bellissima esperienza spero per tutti. Sono stata felice anche di averci ballato insieme!”. Parole bellissime insomma per un giudice che sebbene – come Vittorio Grigolo – non abbia scatenato chissà quali dinamiche al Serale ci ha comunque regalato dei momenti indimenticabili, e Maria, la Celentano e la Bertè lo sanno benissimo.

Le sorprese di Ricky Martin ad Amici 2019

Non dimentichiamo comunque che stando a quanto dichiarato da lui in persona Ricky Martin vorrà scommettere su alcuni (o su tutti, non lo sappiamo ancora) concorrenti di quest’anno. Si tratta di un grande traguardo per il talent show che avendo coinvolgo una star internazionale di questo calibro è riuscito in uno dei suoi principali obiettivi: assicurare un futuro ai partecipanti e lanciarli nel mondo esterno nel migliore dei modi. Una grande fortuna per chi potrà approfittarne e una conferma indiscutibile di quanto il programma, nonostante il regolamento non proprio chiaro, funzioni ancora.