Vittorio Grigolo fidanzato con Stefania Seimur: “Ha un figlia, è incredibile”

La fidanzata di Vittorio Grigolo: l’ex coach di Amici apre il suo cuore

Vittorio Grigolo ha una bellissima fidanzata: si chiama Stefania Seimur, fa la ballerina e la modella. Ha anche una figlia, che ha avuto quando era 17enne. L’ex coach di Amici 18 ha un rapporto speciale con la bambina e quest’ultima gli chiede spesso se, un giorno, potrebbe vederlo all’altare assieme alla sua mamma. Ci sarà presto un altro matrimonio per Grigolo? Ha parlato di questo, della sua storia d’amore e di tanto altro ancora durante l’intervista rilasciata al settimanale Chi. Vittorio Grigolo e Stefania Seimur sono stati pizzicati recentemente a Sanremo mentre si scambiano delle tenere effusioni.

Tutte le curiosità su Stefania Seimur: lavoro e figlia

Vittorio Grigolo di Amici 2019 ha presentato così la sua nuova fidanzata: “No, è una bella storia. Sono dieci mesi ormai. E lei è una donna incredibile, è matura, per quanto sia giovane. Ha una figlia di 5 anni: è diventata mamma a 17 anni”. Questi sono stati i vari lavori che ha fatto: “Ma non soltanto è stata prima ballerina di Kiev, fa la modella, ha girato dei ‘corti’, è stata la showgirl nel Grand Hotel Chiambretti”.

Matrimonio Vittorio Grigolo: si sposerà con Stefania Seimur?

Grigolo ha poi fatto cenno al suo matrimonio finito male e all’eventualità di sposare Stefania per una ragione in particolare: “Io sono stato dentro al matrimonio e ci ho creduto. Forse farei questo passo per dare una sicurezza alla figlia di Stefania, anche perché la bambina non ha mai visto sua madre sposata e mi chiede: ‘Ma tu la mamma te la sposi’?”. Vittorio Grigolo non potrà supportare i suoi ragazzi durante la finale di Amici 2019: sono emerse già numerose anticipazioni, che ci permettono di capire che dobbiamo aspettarci veramente di tutto! È stata inoltre svelata tutta la verità sull’ingresso di Mameli ad Amici.