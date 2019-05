Mameli NON è tornato ad Amici: è tutto uno scherzo per Giordana (Video)

La verità su Mameli ad Amici 2019: ecco cos’è veramente successo

Mameli non sarà nuovamente un concorrente di Amici 18. Il suo ingresso nella scuola aveva riempito di gioia i suoi fan, ma ha fatto insorgere diverse proteste secondo coloro che non ritenevano giusto questo immotivato ripescaggio. Vi avevamo comunque anticipato che quasi certamente si sarebbe trattato di uno scherzo e la nostra supposizione è stata confermata quest’oggi. Durante il day-time di Amici di Maria De Filippi, abbiamo scoperto tutta la verità su Mameli: ha voluto “vendicarsi” per tutti gli scherzi subiti in passato architettati da Giordana. L’ultimo? Aveva creduto di esser stato eliminato per una scelta fatta dai suoi compagni di squadra.

Scherzo Mameli a Giordana Angi: la reazione della cantante

Scoperta tutta la verità, Giordana Angi ha potuto tirare un sospiro di sollievo: “Ero convinta che saresti dovuto restare un’altra settimana, capisci? Sei stato bravissimo. Ero nera! Scusami per averti trattato male”. Non è stato l’unico momento esilarante che ci ha regalato l’ormai ex squadra Bianca: avete visto la reazione di Mameli alla vista di una cavalletta? Ora sono rimasti solo due componenti: Giordana Angi e Rafael Quenedit, che dovranno dare il meglio di loro durante la semifinale; per il ballerino potrebbe essere la puntata decisiva, quella della finale della categoria ballo.

Anticipazioni semifinale di Amici: Vincenzo e Tish eliminati?

Prima di abbandonare la scuola di Amici 18, Mameli ha parlato di alcuni retroscena. Tutti sentiranno la sua mancanza: è riuscito sempre a strappare un sorriso! Chi saranno i prossimi eliminati di Amici 2019? Potremmo assistere, durante l’ottava puntata, a una doppia-eliminazione: c’è la concreta possibilità che possa abbandonare il programma un danzatore (e quindi scopriremo il vincitore del circuito ballo) e un cantante. Forse Vincenzo e Tish? Sarà tutto nelle mani dei professori e del pubblico da casa: quest’ultimo giocherà un ruolo importante per decretare i finalisti di Amici 18.