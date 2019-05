Rafael e Vincenzo alla finale di Amici 18? Le parole di Timor sorprendono

Finale Amici 18, Vincenzo e Rafael sempre più vicini

Quest’anno ci saranno due ballerini alla finale di Amici 2019? Considerando il livello dei due danzatori di classico, potrebbero accedere entrambi all’ultima parte del talent show di Canale 5. Potrebbe dunque non esserci una finale della categoria ballo nell’ottava puntata di Amici 18: Rafael e Vincenzo potrebbero andare oltre. Insieme! Tutti i professori, i giudici e gli stessi concorrenti della scuola hanno espresso sempre dei pareri molto positivi su questi ragazzi. Due veri talenti che hanno aumentato notevolmente il livello di quest’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Sarebbe un vero peccato perdere uno dei due prima dell’ultima puntata di Amici…

Anticipazioni finale Amici 2019: parla Timor Steffens

Alessandra Celentano vuole mettere in atto una strategia per salvare sia Vincenzo sia Rafael, ma gli altri insegnanti sono del suo stesso parere? Timor Steffens crede che entrambi siano meritevoli di accedere alla finale di Amici 18, ma non vuole assolutamente che le sue parole vengano fraintese. Non fa apertamente il tifo né per uno né per l’altro: “Per favore, ascoltatemi meglio la prossima volta quando darò la mia opinione sui ballerini – ha scritto tra le sue Instagram stories –. Non mi piace dare idee sbagliate”; ha poi spiegato meglio tutto: “Per tutti quelli che stanno diventando pazzi a seguito dei miei commenti su Rafael e Vincenzo… Io non ho mai detto che Rafael è il migliore! Avete bisogno di ascoltare meglio. Io sto semplicemente dicendo che Rafael è riuscito a fare grandi progressi e che è riuscito a fare una bellissima performance con la ragazza danese”.

Polemica travolge Timor Steffens: ecco cos’ha detto

Le penultima puntata di Amici 2019 farà tanto chiacchierare: non solo per i nuovi ospiti, ma anche per quelli che saranno i prossimi eliminati. Dopo il ritorno di Mameli nella scuola, qualcosa è cambiato… Timor non si è pronunciato sull’ingresso del cantante ad Amici, ma ha voluto dire qualcosa in più su Vincenzo e Rafael: “Io ho sempre messo Vincenzo al primo posto perché, sì, lui è il migliore nell’interpretazione e il ballerino più versatile di Amici. Ma con la sua crescita così rapida e con questa performance, Rafael ha aperto occhi e porte. È giusto dire che ci possiamo aspettare una molto tesa e molto bella finale. Potrebbe ancora andare verso entrambe le direzioni”. Questo cosa significa: che la finale di danza coinciderà con l’ultima puntata di Amici 2019?