Ospiti Amici sabato 18 maggio 2019: un grande ritorno

Renato Zero ospite dell’ottava puntata di Amici 2019

Maria De Filippi continuerà a invitare nel suo programma grandi nomi: gli ospiti della penultima puntata di Amici 18 non deluderanno di certo le aspettative. Nella puntata precedente, Raffaella Carrà ha fatto un’esibizione che ha coinvolto tutti i concorrenti in gara; sabato 18 maggio ci sarà una grande star che potrebbe fare lo stesso. Di chi stiamo parlando? Dell’intramontabile Renato Zero che, dopo aver cantato in passato con alcuni allievi della scuola, questa volta potrebbe fare una performance con tutti. Aveva promesso che sarebbe tornato. Ed eccolo qui.

Ospiti Amici 18 semifinale: il messaggio della pagina Instagram del programma

Renato Zero sarà tra gli ospiti di Amici 18 e tra i giudici della nuova puntata del Serale? Possibile. Non è la prima volta che ricopre un ruolo del genere. La certezza su Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi ci è stata data dalla pagina Instagram del talent show: “Save the date! Sabato alle 21.10, su Canale 5, un graditissimo ritorno per la semifinale: Renato Zero! Cosa combinerà questa volta?”. Mentre succede tutto questo, Mameli è rientrato nella scuola di Amici: potrebbe ritornare in gara. Un altro colpo di scena, che potrebbe dare problemi ai semifinalisti, sui quali Mameli ha detto delle precise parole.

Anticipazioni Amici 18 e ultime novità sui concorrenti della scuola: ecco cosa c’è da sapere

Ma le sorprese al Serale di Amici 2019 non mancano mai! Dopo aver ascoltato delle frasi che non le sono piaciute per niente, Tish ha deciso di perdonare Alberto Urso. Tra i due cantanti è tornato il sereno, ma non l’amore. Fuori dalla scuola di Amici continueranno a mantenere un buon rapporto. Questo però non significa che diventeranno dei compagni di mille avventure. Soprattutto dopo che il tenore ha confessato di aver instaurato un legame speciale con Giordana Angi.