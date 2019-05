Tish e Alberto Amici, lei lo perdona e sorprende tutti: “Era ovvio”

Amici news, il rapporto tra Tish e Alberto Urso è davvero cambiato?

Alberto Urso e Tish non hanno litigato. Molti si sono chiesti se, dopo la confessione del tenore sui semifinalisti (e tra questi non c’era la cantante), i due si parlassero ancora, considerata la reazione di Tish. Non l’aveva presa bene per niente, dicendo che si sarebbe limitata a dargli il buongiorno e al passargli il sale. Lo ha fatto per poco tempo, poi però ha deciso di non pensare troppo alle sue parole. Hanno avuto una serena settimana nella casetta dei Blu e continueranno ad andare sicuramente d’accordo. Non conviene più litigare, ora che sono a un passo dalla finale di Amici 2019.

Polemica travolge Tish di Amici 18, lei spiazza tutti con le ultime parole su Alberto

Ultimamente è scoppiata una polemica su Tish e Rudy Zerbi, ma la cantante non ha nessuna intenzione di lasciarsi deconcentrare: vuole solo arrivare il più lontano possibile! Tish, nella parte finale della settima puntata del Serale di Amici 18, si è lasciata andare a una confessione che ha permesso ai suoi fan di capire qual è il suo rapporto con Alberto Urso, se è cambiato nel corso degli ultimi giorni: “Beh, non c’è stata molta scelta – ha detto ai microfoni di WittyTv –. Era ovvio che andassi da Alberto perché, anche se adesso siamo concorrenti singoli, per me restiamo sempre una squadra. Comunque viviamo insieme e stiamo facendo questo percorso insieme”.

Serale Amici anticipazioni ottava puntata

I semifinalisti di Amici 2019 si stanno preparando per la prossima puntata del Serale di sabato 18 maggio. Assisteremo forse a una doppia eliminazione e alla vittoria del ballerino nella categoria danza? Le ultime due eliminazione della scuola non hanno fatto discutere perché erano facili da prevedere: Mameli, dopo aver lasciato il programma, ha detto qualcosa sui concorrenti e su Maria De Filippi.